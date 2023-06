Rodez : entre peinture et poésie, Guy Sounillac et Anne-Marie Bernad partagent un bout de chemin dans le même livre

Guy Sounillac et Anne-Marie Bernad viennent de publier un ouvrage qui mêle poésie et peinture avec pour thème commun : le chemin.

L'idée entre Anne-Marie Bernad et Guy Sounillac, n'a pas mis longtemps à faire son chemin. Pendant plus de 60 ans, Guy Sounillac a posé son regard sur les paysages d'ici et d'ailleurs. Des vignes du Vallon, aux plateaux de l'Aubrac, au gré des saisons, l'artiste-peintre promène ses pinceaux là où la nature exprime toute sa force.

De son côté, Anne-Marie Bernad explore avec sa plume les émotions. Celle qui a notamment reçu le Grand prix de poésie de l'Académie des Jeux floraux de Toulouse en 2021 a donc choisi d'emprunter ces chemins et d'exprimer par des mots le ressenti que chacun peut avoir à la vue de ces toiles ou apporter un regard différent. Faire un pas de côté sur le chemin commun.

"C'est un livre qui peut également plaire à une communauté de marcheurs et de randonneurs qui aiment à retrouver les paysages qu'ils traversent, souligne Guy Sounillac. Et puis, sur un chemin on ne se perd jamais. C'est tout une symbolique qui est complétée par les textes d'Anne-Marie Bernad."

Guy Sounillac et Anne-Marie Bernad seront en dédicace à la Maison du livre, à Rodez, ce samedi 29 avril de 10 heures à 12h30