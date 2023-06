Villecomtal. Un duo original et poétique

Pas d’orage cet après-midi-là, l’invitation Musique à lire a pu se dérouler dans le parc, près de l’église. Ce fut une excellente idée de retenir ce parc au cœur d’une nature riche de sa beauté et de sa vie.

Céline Mistral et Frédéric Montels (Croisillon et Compagnie) mettent en musique des poèmes en langue occitane (la Beluga. Fr), créent un lien entre des musiques anciennes et des musiques actuelles. L’entrée fut un peu une surprise avec une chanson en occitan venant de Roumanie. "Voyage magnifique d’où l’on rapporte plein de choses dont des histoires du retour". Ces histoires racontées sont accompagnées d’images de plusieurs grands livres ouverts vers le public. Céline lit, fredonne, chante, présente les livres, Frédéric l’accompagne de différents instruments musicaux, raconte, chante.

Suivent ainsi une chanson d’Irlande, la présentation voix et musique du livre "Chut" avec Céline et son double pipeau. À la une, à la 2, à la 3… autre situation "Histoires d’oiseaux" avec imitation des chants d’oiseaux par les deux acteurs.

Deux surprises particulières, l’intervention de deux narrateurs en peluche qui, avec imitation d’articulation, racontent des histoires dont "Le Monstre poilu qui rêvait de manger des êtres vivants", "Nenègle, l’oiseau tout en haut de la montagne" ou encore "Chat pas moi"…

Céline et Frédéric se partagent les rôles, la présentation des ouvrages et de leurs grandes illustrations, les accompagnements musicaux et les mimes… Un très grand talent. Bravo aux artistes, merci au réseau des bibliothèques de la communauté de communes Comtal Lot Truyère d’avoir retenu Villecomtal pour ces lectures théâtralisées et musicales.