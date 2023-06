Bozouls. Un panneau des valeurs républicaines conçu par les écoliers d’Arsène-Ratier

Dernièrement, la municipalité, en présence des élèves et du corps enseignant de l’école publique Arsène-Ratier, a souhaité immortaliser le panneau de l’établissement conçu par les scolaires.

Le projet de fixer un panneau a été décidé en conseil d’école ; la volonté était d’associer les élèves à ce projet.

Ils ont au premier trimestre de l’année scolaire travaillé sur les symboles de la République : la devise et la signification forte de ses trois mots, liberté, égalité, fraternité. Marianne qui donne un visage à la République. Le drapeau tricolore associant le blanc de la royauté et le rouge et le bleu de la ville de Paris. Le symbole français que représente également le coq…

En petits groupes de 3 ou 4, les élèves se sont lancés dans un défi d’arts visuels et d’éducation morale et civique en créant chacun une maquette d’un panneau de la République.

De ces multiples créations a émergé un modèle arborant les drapeaux français et européen ainsi que le nom de l’école, la devise et le visage de Marianne.

La mairie s’est chargée de la réalisation et de la pause. Une belle initiative qui donne du sens aux valeurs de l’école laïque publique.