VIDEO. Deux-roues : le contrôle technique sera bien obligatoire en 2024, tout ce qu'il faut savoir

L'entrée en vigueur sera progressive selon le ministère des Transport pour se conformer à une directive européenne qui date de 2014 mais qui n'a jamais été appliquée en France. Toutes les cylindrées sont concernées, y compris les 50 cm3. Coût : environ 50 €.

C’est visiblement la fin d’un long bras de fer juridique entre le gouvernement et l’Union européenne, via aussi le Conseil d’État.

Quels véhicules ?

Le contrôle technique des deux roues motorisés va bien devenir obligatoire à partir de 2024, a annoncé ce samedi 24 juin, Clément Beaune, le ministre des transports. "C’est à partir de début 2024, pour les véhicules les plus anciens, qui datent d’avant 2017", a-t-il expliqué dans une vidéo sur Brut, sans donner toutefois de date plus précise.

INFO BRUT - @CBeaune, ministre des Transports annonce sur Brut, le contrôle technique obligatoire des deux-roues à partir de début 2024, voici les annonces. pic.twitter.com/Yju9lleEqR — Brut FR (@brutofficiel) June 24, 2023

Le premier contrôle sera valable cinq ans, avant ensuite de devoir être repassé tous les trois ans. "Cela concerne tous les véhicules à deux roues, de moins ou de plus de 125 cm3", a également précisé Clément Beaune : les scooters de 50 cm3 sont donc également concernés.

Une prime à la conversion pouvant atteindre 6 000 €

Reste la question du coût de cette opération, qui devra, comme pour les voitures, être effectuée dans un centre technique agréé.

"Ce sera autour d’une cinquantaine d’euros, on est en discussion avec les centres techniques pour mettre la pression, et baisser le plus possible le prix, et puis on l’accompagne, avec une prime à la conversion, pour ceux qui ont un deux-roues ancien. Il y aura jusqu’à 6 000 € d’aide, à partir de 2024, pour passer à un véhicule électrique ou pas très polluant".

Coût ?

Cette question du contrôle technique des scooters ou des motos, similaire à celui auquel doivent se soumettre les voitures, est au cœur d’un bras de fer depuis des années qui oppose le gouvernement, plutôt hostile, et l’Union européenne.

Un bras de fer

Cette dernière a pris en 2014 une circulaire pour imposer au 1er janvier 2022 dans tous les pays d’Europe un contrôle technique obligatoire des véhicules "à deux, trois ou quatre roues". Face à une très forte hostilité des usagers de deux roues, comme la Fédération des motards en colère, qui ont régulièrement organisé des manifestations dans les grandes villes, le gouvernement a reculé à plusieurs reprises, abrogeant même en 2022 son propre décret paru en 2021.

Saisi par des associations écologiques, le Conseil d’État a à plusieurs reprises rappelé au gouvernement son obligation d’agir : la plus haute juridiction administrative a donné le 1er juin 2023 un délai de deux mois pour mettre en place cette mesure.