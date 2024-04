Coût, modalités, dates limites, appel au boycott : tout savoir sur le contrôle technique obligatoire des deux-roues qui débute le lundi 15 avril

La mesure controversée entre progressivement en vigueur ce lundi 15 avril pour une partie des deux-roues, mais aussi les voitures sans permis ou les quads. Voici comment ces contrôles techniques vont être organisés.



Si la vignette verte de l'assurance n'est plus obligatoire sur les deux-roues comme sur les pare-brise des voitures , une autre vignette va progressivement s'installer sur motos, scooters et plus généralements sur tous les deux-roues, trois-roues et quadricycles à moteur, tout comme sur les voitures sans permis ou les quads : la vignette témoignant d'un passage positif au contrôle technique.

Car à partir de ce lundi 15 avril, le contrôle technique obligatoire pour les deux-roues entre progressivement en vigueur, a décidé le gouvernement après plusieurs tergiversations et manifestations des opposants à cette mesure, notamment par le biais de la Fédération française des motards en colère (FFMC).

Longtemps en retard, maintenant en avance

A partir du 15 avril donc, tous les engins motorisés seront désormais concernés sans exception par le contrôle technique obligatoire. La France se conforme ainsi aux exigences de l'Union européenne, et va même plus loin : épargnés chez nos voisins européens, les scooters de moins de 50 cm3 et les motos 125 cm3 devront également satisfaire au contrôle technique obligatoire.

Un calendrier progressif

Une mesure qui sera progressive, suivant la date d'immatriculation du deux-roues.

D'abord devront se soumettre au contrôle technique les motos et scooters immatriculés avant 2017, au plus tard avant le 31 décembre 2024 . Attention, pour les deux-roues mis en service avant le 15 avril, ce contrôle technique devra être réalisé avant le 15 août 2024 .

. Attention, pour les deux-roues mis en service avant le 15 avril, ce contrôle technique devra être réalisé . Pour les véhicules mis en circulation entre 2017 et 2019, le contrôle technique devra se faire en 2025.

Pour les véhicules mis en circulation entre 2020 et 2021, le contrôle technique devra se faire en 2026.

Enfin, pour les véhicules mis en circulation après 2022, le contrôle technique devra se faire à partir de 2027.

Dans ces trois derniers cas, le contrôle technique devra être réalisé au maximum 4 mois après la date anniversaire de mise en circulation, voire de 6 mois après la date anniversaire pour les deux roues mis en circulation après 2022.

Quels modèles y échappent ?

Sont exemptés de contrôle technique les motos de piste, de motocross ou tout autre deux-roues non homologués pour la route, mais aussi les véhicules mentionnés "de collection" datant d'avant 1960.

Quelle est la validité du contrôle technique ?

Il faudra repasser le contrôle technique tous les 3 ans, tous les 5 ans pour les deux-roues de collection datant d'après 1960. Mais en cas de vente du deux-roues, un contrôle technique doit être impérativement réalisé 6 mois avant sa mise en vente.

Quel seront le prix et la durée de ce contrôle technique ?

Le gouvernement table sur un coût ducontrôle technique aux alentours de 50€, mais les tarifs ne sont pas réglementés et chaque centre de contrôle pourra appliquer ses propres tarifs. On estime que le coût moyen de ces contrôles techniques sera compris entre 50 et 75 €, en définitive très proche du coût moyen pour un contrôle technique pour les voitures, regrette par exemple la FFMC. Les centres Dekra annoncent eux un prix du contrôle technique motos de 56 €.

Quant à la durée de ce contrôle technique, elle est aussi très proche de pour les voitures, entre 30 et 45 minutes.

Tout sera-t-il contrôlé ?

Les points de contrôle pour un deux-roues seront moins nombreux que pour les voitures, et seront concentrés sur la sécurité et les pollutions atmosphérique et sonore. Outre le bruit émis par le deux-roues, Capital détaille d'autres points de contrôle :

plaque d'immatriculation

équipements de freinage

direction

visibilité

feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques

essieux, roues, pneus, suspension

châssis et accessoires du châssis

Le site Netvox en dévoile d'autres :

la carrosserie

les rétroviseurs

le réservoir

la selle

la béquille

le bac à batterie

Voitures sans permis ou deux-roues 50 cm3 : la vitesse sera contrôlée

Le contrôle technique traquera aussi les moteurs débridés pour les scooters ou deux roues de 50 cm3 comme pour les voirues sans permis, avec un contrôle de vitesse dédié à ces modèles.

Quel classement après le contrôle technique ?

Après le contrôle technique le deux-roues ou autre type de véhicule devant désormais s'y plier seront classés en trois niveaux sir ce contrôle s'évère non conforme :

niveau mineur : une simple remarque inscrite sur le diagnostic du contrôle technique

niveau majeur : réparation est nécessaire avant de passer une contre-visite dans les deux mois

niveau critique : le véhicule est immobilisé jusqu’à la réparation de la défaillance constatée

Quid de la prime à la conversion pour les deux-roues ?

Outre le contrôle technique, le gouvernement a mis en place le 14 février une prime à la conversion pouvant aller jusqu'à 6 000€ pour inciter les propriétaires de véhicules motorisés à 2 ou 3 roues ou de quadricycles à moteur (quad..) à faire l'acquisition de véhicules équivalents,mais électriques.

Selon L'officiel du cycle et du motocycle et la FFMC, cette prime à la conversion, annoncée dès 2021 comme une alternative à l'obligation du contrôle technique motos, est "un foutage de gueule", peu de personnes ne pouvant bénéficier en réalité d'un prime maximum : dans la plupart des cas, elle sera minimum, c'est-à-dire... 100 €.

Les Motards à Rodez de retour à Rodez le samedi 13 avril contre le contrôle technique. Archives - Centre Presse

Opération boycott les samedi 13 et dimanche 14 avril

Ces contrôles techniques vont-ils être boycottés ? La majorité des motards et assimilés sont évidemment contre cette mesure qu'ils jugent entre autres "inutile" et "inopérant".

Forts de 10 000 membres et de 30 000 sypathisants, les Motards en colère annoncent une opération "Boycott" avec une soixantaine de manifestations dans toute la France ce samedi 13 avril (et quelques-unes le dimanche 14 avril), dont 10 en Occitanie :