Contrôle technique obligatoire pour les deux-roues : voici où les motards en colère vont manifester en Aveyron jusqu’à lundi

Les motards en colère de l’Aveyron vont se faire entendre dans le département dimanche et lundi.

Le contrôle technique pour les deux-roues sera rendu obligatoire à compter de lundi 15 avril 2024. Une mesure vivement contestée par les motards qui manifestent en nombre tout au long du week-end.

En Occitanie, ils vont notamment se réunir en nombre à Toulouse (Haute-Garonne) et Montpellier (Hérault) à la mi-journée pour un défilé de contestation sur les routes. Plus tôt dans la matinée, les motards aveyronnais sont partis rejoindre ces mouvements dans les grandes villes et reviendront mener des actions dans le département à partir de dimanche.

Le rendez-vous sera donné à 14 heures sur les routes de l’Aveyron pour participer à "une action de sensibilisation des glissières de sécurité", et "montrer les lacunes en matière de sécurité routière et le peu de prise en compte des spécificités des deux-roues motorisés lors des aménagements routiers". Le départ est annoncé depuis le parking de l’Epi du Rouergue, à Rodez sur la route de Vabre.

Lundi 15 avril, la Fédération française des motards en colère de l’Aveyron va rendre visite aux centres de contrôle techniques, une délégation sera reçue par la Dreal de Rodez.

Ce qui change à partir de lundi pour les deux-roues

En rendant le contrôle technique des deux-roues obligatoire, la France s’aligne sur les exigences de l’Union européenne. Elle se permet d’aller plus loin en incluant les scooters de moins de 50 m3 et les motos 125 cm3. Les seules exceptions concernent les motos de piste, de motocross et les autres deux-roues non homologués pour la route, ainsi que les engins mentionnés "de collection" ultérieurs à 1960.

Le contrôle technique devra être effectué tous les 3 ans, et impérativement 6 mois avant une mise en vente. Le coût d’un contrôle technique n’est pas réglementé, mais il devrait se situer entre 50 et 75 €. Avec une mise en application en avril 2024, certains n’auront pas beaucoup de temps pour réaliser le contrôle :