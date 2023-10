Contrôle technique des deux-roues : scooters, motos, quads, voiturettes, voici la liste de tous les véhicules concernés à partir d'avril 2024

Avec l’arrivée du contrôle technique obligatoire pour les deux-roues en avril 2024, de nombreux véhicules vont être concernés par cette obligation.

C'est désormais acté et inscrit au Journal Officiel depuis le 23 octobre. Réclamé par la législation européenne depuis 2014, ce contrôle technique qui met les motards en colère, va être progressivement déployé à partir d'avril 2024.

Quand devrez-vous passer votre contrôle ?

Les deux-roues immatriculés entre 2017 et fin 2019 devront passer le contrôle technique en 2025, et ceux immatriculés entre 2020 et fin 2021, devront l'effectuer en 2026.

Pour ceux immatriculés entre 2022 et 2024, le contrôle technique doit être réalisé "dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation", comme le prévoit le Code de la route.

Sept catégories de véhicules concernées

Concrètement, ce sont tous les véhicules de catégorie L qui ont obligation de se soumettre au contrôle technique. À savoir, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur comme les scooters à deux et trois roues (catégorie L1e et L2e), les motos (L3e), les side-cars (L4e), les quads (L6e) et les voitures sans permis (L7e).

Nos confrères d'Actu.fr se sont rapprochés de Sécuritest, des experts dans le contrôle technique automobile, dressant un tour d'horizon des véhicules concernés.

Les scooters légers (L1e)

Il s'agit de tous les deux-roues "dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/h. Par exemple, les scooters légers. Ils doivent être équipés d’un moteur d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ et d’une puissance maximale nette n’excédant pas 4 kilowatts".

Les trois-roues (L2e)

Il s'agit des véhicules à trois-roues là aussi dont la vitesse est comprise entre 6 et 45 km/h et qui sont équipés d’un moteur d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 ou d’une cylindrée ne dépassant pas 500 cm³ pour les moteurs à combustion interne à allumage par compression.

Les motos et scooters (L3e)

Il s'agit de la plupart des motos et des scooters de plus de 50 cm3. Parmi eux, aussi, les véhicules à deux-roues mais sans side-car.

Les véhicules avec side-car (L4e)

Il s'agit des véhicules équipés d'un side-car pouvant "transporter au plus quatre personnes, y compris le conducteur", poursuit Sécuritest auprès de nos confrères.

Les maxi-scooters à trois roues symétriques (L5e)

Les véhicules L5e sont tous les trois-roues hors L2e dont le poids est inférieur ou égal à une tonne. On parle ici des maxi-scooters à trois roues symétriques équipés d’un moteur d’une cylindrée supérieure à 50 cm³ et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h.

Les quads et les SSV (L6e)

Cela concerne les véhicules motorisés à quatre roues dont le poids ne dépasse pas 425 kg. Plus généralement, les quads et les SSV.

La vitesse maximale doit être comprise entre 6 et 45 km/h et la cylindrée n’excède pas 50 cm3 pour les moteurs à combustion interne à allumage commandé, 500 cm3 pour les moteurs à combustion interne à allumage par compression.

Les voitures sans permis et électriques (L7e)

Cela comprend des voitures thermiques sans permis et les électriques de type Renault Twizy, Citroën Ami. Le poids à vide n’excède pas 450 kg pour les véhicules transportant des personnes ou 600 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandise.