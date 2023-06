Le télétravail, un frein à la carrière des femmes et des jeunes salariés ?

(ETX Daily Up) - Autrefois plébiscité, le télétravail est de plus en plus remis en question au sein des entreprises. Plusieurs patrons mènent tambour battant des campagnes pour que leurs salariés reviennent plus souvent au bureau. Des études leur donnent raison en démontrant les bénéfices du travail en présentiel.

Elon Musk, Bob Iger, Laxman Narasimhan, Morgan Stanley, James Dyson… On ne compte plus les grands chefs d’entreprise qui décrient le télétravail, après l’avoir largement implanté durant la crise sanitaire liée au Covid-19. Sam Altman, le créateur d’Open AI et de Chat-GPT, a notamment déclaré qu’il s’agit de l’une des "plus grandes erreurs" du secteur de la tech. Ce revirement de situation est d’autant plus surprenant que les avantages du travail à distance sautent aux yeux. Liberté d’organisation, gain de productivité, diminution du stress, meilleure conciliation entre les vies privée et professionnelle… Le télétravail apparaît souvent comme la solution idéale pour mieux gérer son temps, à l’heure où beaucoup d’actifs ont l’impression d’en manquer pour mener à bien toutes leurs missions professionnelles. C’est pourquoi certains se montrent intraitables quant à sa mise en place en entreprise : 54% des salariés français déclarent que le refus du télétravail, si leur poste le permet, constitue une raison valable de vouloir démissionner, selon un récent sondage OpinionWay-Indeed.

Toutefois, il serait illusoire de penser que le télétravail ne comporte aucun inconvénient. En effet, ce mode d’organisation contribue à l’individualisation des tâches professionnelles, ce qui fait peser sur le seul salarié la responsabilité de l’échec. Certains sont alors tentés de faire la démonstration de leur productivité, en répondant le plus vite possible au moindre mail ou en participant à toutes les réunions auxquelles ils sont conviés. Une habitude aussi chronophage qu’éreintante sur le long-terme.

Le télétravail, un frein à la fidélisation des salariés ?

Le télétravail serait également un frein à l’avancement professionnel. En effet, plusieurs études ont montré que les employés adeptes du présentiel consacrent, sans s’en rendre nécessairement compte, plus de temps à développer leur carrière que ceux qui privilégient le travail à distance. Une équipe de chercheurs américains a constaté dans une étude, dont les résultats feront l’objet d’une conférence dédiée du National Bureau of Economic Research en juillet, que le fait de travailler dans un même bâtiment a un effet considérable sur la formation des salariés.

Pour arriver à cette conclusion, les économistes ont suivi l’évolution d’un millier d’ingénieurs logiciels travaillant dans une entreprise figurant dans le classement Fortune 500 avant et pendant la pandémie. Ils ont constaté que le télétravail peut ralentir l’acquisition de compétences professionnelles nécessaires à une promotion par les femmes et les jeunes travailleurs. De plus, "le coût élevé de la perte de proximité se reflète également dans les choix de démission de ces travailleurs : les profils juniors et les femmes sont plus susceptibles de quitter l'entreprise lorsqu'ils perdent leur proximité avec leurs collègues", notent les chercheurs.

Pour autant, aller au bureau ne suffit pas à doper la carrière des salariés, ni même à faire leur bonheur professionnel. Il y a donc fort à parier que la question du télétravail devienne un sujet récurrent en entreprise, même si tous les emplois ne sont pas compatibles avec cette méthode d’organisation. C’est pourquoi la formule "hybride", mêlant présentiel et travail à distance, fait de plus en plus d’adeptes auprès des managers et des responsables RH. Mais une chose est sûre : le télétravail est là pour rester. Peut-être pas à temps complet, mais occasionnellement. Là encore, tout est une question de modération.