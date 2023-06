Espalion. L’école a décroché le titre départemental et régional !

"Le ‘foot à l’école’est un dispositif très important et fédérateur, car il véhicule de vraies valeurs (respect, solidarité, tolérance…) et s’articule sur 2 parties essentielles : l’initiation au foot et une partie éducative" rappellera en introduction Pierre Bourdet, le président du District Aveyron Football et porteur du projet, sur le département (un de ceux qui y participe le plus !).

C’est sur le volet artistique, que les 163 écoliers de l’école Jean – Laroche s’y sont inscrits et l’ont préparé en tenant compte de toutes leurs valeurs communes avec le foot, l’olympisme et le paralympique, mais aussi avec le thème imposé, qui était de réaliser une flamme olympique (ce qu’ils ont parfaitement fait dans une belle chorégraphie, voir photo ci-contre). "Tous les écoliers et l’Alae, sur des temps scolaires et périscolaires y ont participé avec beaucoup de plaisir, de motivation et d’implication et c’est sûrement cette volonté, qui a retenu les faveurs du jury" précisera Anne-Laure Balmette, la directrice de l’école.

Et mardi dernier en présence des élus, responsables de l’Education nationale, de la MJC d’Onet et bien sûr de l’école, que s’est déroulée sur la pelouse du stade d’honneur de La Roque, puis dans les tribunes, la remise des prix et des dotations, puisque l’école a à la fois remporté le premier prix départemental, mais aussi le titre régional, ce que tous ont salué par des applaudissements nourris !