Villecomtal. Les Amis de Servières invitent à une rencontre le 2 juillet

L’association "Les Amis de Servières", qui depuis plusieurs décennies œuvre pour la sauvegarde et la restauration de la chapelle Saint-Blaise et du site, vous invite à un après-midi "marche et patrimoine religieux" le dimanche après-midi 2 juillet. Départ pour les marcheurs à 15 heures devant la mairie de Villecomtal.

Possibilité d’accès par la route en se garant à la ferme Le Coudol et fin du parcours à pied.

Le début de la manifestation est prévu à 16 heures.

Au programme : exposition de vêtements et objets religieux commentée par Thibaut de Rouvray, historien spécialiste du petit patrimoine religieux.

Lecture d’un poème de Juliette Jaussely sur Servières avec accompagnement musical et chants par Frédéric Dupuy, chantre à Lourdes.

Résumé de la vie de l’abbé Régis, protagoniste des Enfarinés, enterré à Servières, par Joëlle Boscus, "Terre des Enfarinés".

Le verre de l’amitié clôturera cette animation au cours de laquelle vous pourrez renouveler votre adhésion ou devenir un membre de l’association pour la modique somme de 10 €.

La veille de cette manifestation, le samedi 1er juillet, "Les Amis de Servières" tiendront leur assemblée générale à 20 h 30, à la salle des associations, Maison de la Santé de Villecomtal. À l’ordre du jour : bilan moral présenté par le président Thibault de Rouvray et bilan financier, ainsi que les projets pour 2023-2024.