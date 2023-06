Les courts de tennis, nouveaux terrains de jeu de la mode

(ETX Daily Up) - Roland-Garros s'est achevé il y a deux semaines, mais la mode ne semble pas vouloir en finir avec les codes du tennis et deux de ses inspirations de prédilection : le luxe discret et le sport. Un duo qui fait depuis longtemps ses preuves, et permet de remettre au goût du jour des pièces vintage qui allient élégance et fonctionnalité, sans jamais rogner sur le style. Nom de code : 'tenniscore', une tendance qui fait déjà l'unanimité.

Mode et basket-ball, mode et football, mode et course automobile… Qu'on se le dise, l'industrie du prêt-à-porter et du luxe ont depuis longtemps compris tout l'intérêt de s'associer à des sports populaires pour asseoir leur notoriété, fidéliser leur communauté, et pourquoi pas l'élargir à de nouveaux horizons. Mais s'il est bien un sport où le style revêt une importance particulière, et ce depuis des décennies, c'est le tennis, entre style preppy, chic ultime, et performances. Une inspiration qui n'est pas sans rappeler une esthétique devenue virale il y a quelques semaines, sous l'effet du succès de la série "Succession" : le quiet luxury. A l'aube de l'été, le phénomène persiste et signe, avec une petite variante athlétique qui donne naissance au 'tenniscore', la tendance mode qui fait déjà des millions d'adeptes à travers le monde.

Née sur les podiums

Si elle cumule aujourd'hui près d'un million de vues sur TikTok, ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'est née la tendance 'tenniscore' mais sur les podiums. Sous l'impulsion de la maison Miu Miu, qui a signé le retour de la mini-jupe plissée et lancé son Miu Miu Tennis Club dès l'été 2022, la mode inspirée de l'univers de la petite balle jaune a fait son chemin, doucement mais sûrement, jusqu'à devenir un véritable phénomène. Non seulement la plupart des grandes maisons de luxe, et géants du prêt-à-porter, ont misé sur la célèbre panoplie du style preppy - polo, jupe plissée, robe sporty chic, casquette, et socquette - mais celle-ci s'est vue propulsée au rang d'incontournable avec l'émergence du fameux 'quiet luxury' qui cumule de son côté plus de 150 millions de vues sur le réseau social chinois. Car si le 'tenniscore' se distingue aujourd'hui, c'est bel et bien par son aspect rétro chic, évoquant la garde-robe des joueuses - amatrices ou professionnelles - des décennies passées.









La maison Miu Miu n'est pas la seule à avoir succombé à l'appel des courts de tennis… Si elle ne s'inspire pas directement du célèbre sport de raquettes, la collaboration entre Gucci et adidas fait elle aussi référence à ce style rétro chic très prisé. Plus récemment, c'est Lacoste, marque intimement liée à l'univers du tennis, qui a embrassé la tendance avec une collection de vêtements et accessoires proposés en collaboration avec le label Sporty & Rich. Au programme ? Toute la panoplie de la joueuse de tennis ultra élégante, à porter bien sûr en dehors des courts pour davantage d'effet.

De Winnie Harlow à Iris Law

Il ne suffit pas qu'une - ou plusieurs - marque lance une tendance pour que celle-ci devienne virale, mais certaines personnalités publiques peuvent contribuer à la démocratiser. C'est exactement l'effet produit avec le 'tenniscore', testé et adopté par une foule de célébrités particulièrement influentes sur les réseaux sociaux, de Bella Hadid à Beyoncé. Rien que ça ! Et ce n'est pas tout puisque la chanteuse belge Angèle a fait fureur à Coachella, dès le mois d'avril, dans une tenue ultra luxe inspirée du 'tenniscore' signée Chanel. Quant à Iris Law, c'est au Festival de Cannes que l'un de ses street looks s'est fait remarquer… L'actrice et mannequin anglaise ayant opté pour une jupe plissée en maille très fine, assortie à un tricot à manches longues sous lequel on pouvait distinguer un maillot de bain.









Plus récemment, c'est la mannequin canadienne Winnie Harlow qui a succombé à l'appel de la panoplie 'tenniscore' sur les réseaux sociaux - pour les besoins, précisons-le, d'une campagne pour la marque Puma, tandis que Chiara Ferragni a totalement revisité la tendance en accessoirisant son tailleur mini-jupe à une simple brassière, des mocassins, et des chaussettes hautes. Une tenue qui n'est pas sans rappeler que le 'tenniscore' devrait laisser place dès la fin de l'été à l'incontournable style 'school girl' qui n'est finalement qu'une énième variante de l'incontournable esthétique preppy.