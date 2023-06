Trémouilles. Les jeunes quilleurs du secteur 5 en action

Dans le cadre de la finale des écoles de quilles du secteur 5, sur quatre rencontres disputées en deux parties, 44 jeunes quilleurs issu des clubs de Curan-Bouloc, Lestrade-et-Thouels, de Ségur et de Trémouilles ont concouru et un classement a été établi à l’issue de cette compétition.

D’abord heureux d’avoir partagé le simple fait de jouer aux quilles et de démontrer leurs aptitudes devant les copains, bien soutenus par leurs familles et éducateurs respectifs, certains jeunes ont reçu coupe et médaille et chaque club deux sacs de sport remplis de cadeaux.

Cette rencontre était soutenue par divers partenaires (la caisse locale Groupama, Valmont Société, les assurances Abeille de Millau, le conseil départemental) qui approuvent l’attention portée par les associations de quilles aux enfants en les motivant à s’intéresser sportivement.

Une bien belle opération qui s’est clôturée avec le sourire.