Mégafeux au Canada : nouvelle source de pollution, les fumées des incendies dès ce lundi en France ?

Plusieurs pays européens, dont la France, devraient être touchés dès ce lundi 26 juin par les fumées causées par les gigantesques incendies qui consument les forêts canadiennes.

Depuis le début du mois de juin les forêts du Canada sont visées par de gigantesques incendies, qui ont déjà fait partir en fumée plus de 6 millions d’hectares depuis le mois de janvier.

Après Montréal, New-York et Oslo, la fumée de ces mégafeux pourrait atteindre Paris ce lundi 26 juin. En effet, selon l’observatoire Keraunos, un vent d’ouest est attendu ce jour et devrait pousser les fumées à traverser l’Atlantique pour gagner la France et le Royaume-Uni.

- Fumées issues des #incendies au #Canada -

Les concentrations sont hétérogènes, plus marquées sur l'Atlantique et parfois mêlées à des nuages bas, comme l'illustre l'image satellite @eumetsat de cette mi-journée. #Québec pic.twitter.com/B3r5gPUgcV — Keraunos (@KeraunosObs) June 26, 2023

Selon La chaîne météo, le golfe de Gascogne - qui s’étend de la pointe de la Bretagne au cap Finistère - devrait être particulièrement impacté et ce nuage de fumée se traduira par un ciel brumeux et des "levers et couchers de soleil vibrants".

Les fumées des incendies de forêt qui touchent actuellement l'est du Canada seront reprises par le vent d'ouest sur l'Atlantique, et toucheront une partie de la France cette semaine. https://t.co/sOWueMhzpX — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 25, 2023

A lire aussi : Incendies au Canada : à la tête du détachement français sur place, l'ancien patron des pompiers aveyronnais témoigne

Vendredi 23 juin, Mark Parrington, directeur scientifique au service de surveillance atmosphérique Copernicus, avait déjà annoncé que "d’importantes fumées provenant des incendies de forêt au Canada traversent l’Atlantique et devraient atteindre l’Irlande, le Royaume-Uni et l’Europe occidentale le 26 juin".

Significant smoke (AOD > 1) from Canada #wildfires crossing the Atlantic & predicted to reach Ireland/UK/W Europe on 26th with #SaharanDust going in the other direction in 23 June @CopernicusECMWF Atmosphere Monitoring Service @ECMWF AOD forecast https://t.co/v6vsPaJVCQ pic.twitter.com/tqGsPDYXVk — Mark Parrington (@m_parrington) June 23, 2023

La chaîne météo canadienne Météo Média avait fait savoir de son côté que "ces nuages de fumée iront assombrir le ciel de l’Irlande et de l’Angleterre au cours des journées de dimanche et lundi".

Si elle a souhaité se montrer rassurante, en affirmant que "la fumée se retrouvera essentiellement en altitude", elle a toutefois précisé qu’une partie "pourrait descendre plus près du sol et ainsi affecter la qualité de l’air".