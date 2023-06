Onet-le-Château. La sécurité ancrée dans l’ADN de l’agence Fauché d’Onet

L’agence Fauché Onet est spécialisée dans le génie électrique (entendez par là : qu’elle maîtrise l’ensemble des compétences nécessaires, de la conception à la réalisation, en passant par la maintenance des installations, en tertiaire, en logement mais également en tout corps d’Etat). L’agence est certifiée MASE "La sécurité est au cœur de nos préoccupations vis-à-vis de nos clients et de nos collaborateurs. C’est la raison pour laquelle, nous organisons chaque année une journée sécurité. Cette journée participe au bien-être des personnes, tant sur le plan de la sécurité, car ils s’approprient tous les risques et sont donc en alerte permanente, que sur celui de la cohésion d’équipe, car elle est également placée sous le signe de la convivialité" explique Eric Chassale, le directeur de l’agence, située sur la ZA de Bel-Air.

Cette année, la quarantaine de collaborateurs de l’agence (tous postes confondus), ont participé vendredi dernier à cette journée sur 3 thèmes : la gestion du stress avec une sophrologue comme intervenante, les gestes qui sauvent avec la Protection Civile et sur le port des EPI (comment et pourquoi porter des équipements et protections individuelles).

Une matinée consacrée donc à la sécurité, mais aussi à la cohésion d’équipe et au renforcement des liens entre des personnes qui travaillent ensemble mais ne font des fois que se croiser et qui s’est poursuivie dans l’après-midi à Combelles, où avec les animateurs de "vent de liberté", ils se sont éclatés en partageant plusieurs activités sportives et de plein air, comme la trottinette, la pétanque ou encore le quad…