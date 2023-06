Villeneuve. Les camping-caristes en goguette

C’est maintenant une tradition depuis 12 ans pour les camping-caristes du Villeneuvois et leurs amis de se retrouver un week-end pour partager leur passion. Guy Cance, l’un des organisateurs, confie que "le rendez-vous est avant tout convivial et festif". Les participants profitent de cette rencontre pour échanger sur leurs voyages, bons plans et "tuyaux" divers. Cette année, la sortie annuelle les a conduits à la fête du Roquefort, mettant en lumière le travail autour de la fabrication de ce fromage au lait de brebis. Le premier ingrédient du succès est évidemment la météo ; cette année, comme souvent au printemps, elle était bienveillante. La fête s’est clôturée par un merveilleux feu d’artifice.

Pour le secteur du Villeneuvois on peut dénombrer une cinquantaine de camping-cars mais, en raison des obligations et des choix de chacun, la moitié d’entre eux a participé à ce week-end.

Cette année, ils étaient 22 soit 44 personnes. Guy Cance indique qu’ils sont "toujours très bien accueillis par les municipalités. Nous ne demandons qu’un parking. Nos rassemblements permettent aussi aux commerçants locaux de faire un complément de chiffre d’affaires. Dans ce milieu comme ailleurs, le temps qui passe fait son œuvre et nous avons malheureusement perdu quelques participants fidèles. Heureusement, chaque année deux ou trois nouveaux assurent le maintien de l’effectif".

Contact au 06 81 15 34 30.