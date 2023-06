Espalion. Les rugbymen passent en mode vacances pour l’été

Saison terminée pour toutes les équipes et en attendant l’assemblée générale du club de ce vendredi soir, la grande famille du RCENA s’est retrouvée ce samedi pour un grand moment de convivialité.

Des enfants du baby rugby (avec leurs parents), aux séniors en passant par toutes les catégories sans oublier dirigeants et bénévoles tous étaient conviés à un repas partagé accompagné de grillades offertes par le club. Bien évidemment l’avant-repas a été accompagné par des moments de rencontres au bar. Un repas animé par la banda des Souvenirs de Nestor. L’après-midi, les plus courageux ont composé des équipes (obligatoirement mixtes) pour un petit tournoi histoire de fouler encore une fois la pelouse de Perse cette saison. Cette journée a été marquée par la présence d’Axelle Berthoumieu, ancienne licenciée de l’école de rugby de 2011 à 2015 aujourd’hui évoluant à Blagnac et titulaire en troisième ligne de l’équipe de France. Avec beaucoup de gentillesse et de disponibilité elle s’est prêtée au jeu de la photo en compagnie de chaque équipe de l’école de rugby et n’a pas manqué de les encourager à faire honneur au maillot sang et or et au club mais surtout prendre beaucoup de plaisir en jouant au rugby. En remerciement, le club lui a offert un couteau de Laguiole personnalisé tout juste sorti de l’atelier de Benoît l’Artisan ancien joueur du club et dont le fils Émilien assure avec brio la relève en cadet.