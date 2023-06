Bozouls. Sécurité routière pour les écoliers d’Arsène-Ratier

Vendredi 23 juin, les élèves de CE2, CM1 et CM 2 de l’école publique Arsène Ratier ont participé à un circuit de prévention routière MAÏF. À cette occasion, ils ont roulé dans les rues de Bozouls, en respectant le code de la route, insérés dans la circulation automobile.

L’objectif est bien entendu d’apprendre à se diriger à deux roues sans danger dans la ville. Les élèves étaient tour à tour, cyclistes puis observateurs et dans un troisième temps évoluaient sur un circuit fermé pour travailler la technique. Les bénévoles de l’association MAÏF prévention routière fournissaient tout le matériel du circuit technique. Équipés d’un dossard numéroté, les cyclistes ont pédalé dans les rues tout en étant évalués par leurs camarades postés sur les trottoirs aux endroits stratégiques.

Les points observés étaient les suivants : le stop, le sens giratoire, le cédez le passage, la priorité à droite et le plus compliqué, le tournez à gauche pour lequel il convient de se déporter au milieu de la route après avoir tendu le bras et vérifié à l’arrière qu’aucun véhicule n’entreprend de doubler.

Une belle expérience pour chacun.

Les séances de sport à vélo ces derniers jours et le travail mené sur la prévention routière à l’école ont porté leurs fruits.