Mur-de-Barrez. Tout savoir pour bien vieillir en Carladez

Le gymnase a connu une belle affluence jeudi 22 juin. Organisée par la municipalité et sous la direction de Pierre Ignace, le maire du bourg, l’après-midi a été particulièrement instructif grâce aux différents intervenants. Pour débuter, ce sont les gendarmes qui ont attiré l’attention du public par la projection d’un film relatant bon nombre de méfaits visant une population âgée. L’insécurité, les cambriolages, les escroqueries ou encore les vols mis en scène avec réalisme ont été analysés et expliqués.

Ce fut au tour de Marie Boutié-Cottier de parler de "Point Info Service", un guichet unique de proximité dédié aux seniors. Ainsi ce service peut vous apporter une réponse globale et individualisée quel que soit le lieu de vie.

Josette Serre, première adjointe a alors parlé de la Croix-Rouge qui, à ce jour, a atteint son rythme de croisière en apportant des solutions afin de prévenir l’isolement social des personnes âgées. Pour ce faire, tous les mardis, est organisé un transport à la demande à domicile. Un accueil à la Maison de santé pour un après-midi récréatif autour de jeux animés aux sons de l’accordéon et une séance de cinéma le premier mardi du mois. C’est Simon Lagar, chargé d’opérations à Soliha, une association au service de l’habitat qui a conclu ces présentations en nous parlant de la réhabilitation de l’habitat et de l’accompagnement de chacun dans les démarches des particuliers sans oublier l’évaluation des demandes et leur éligibilité. Possibilité d’échanges les deuxième jeudi du mois à la mairie.

Le verre de l’amitié clôtura ce moment d’échange après que chacun ait rempli un long questionnaire dans une ambiance studieuse.