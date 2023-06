Football : à Rodez, une reprise de l'entraînement en questions

Les Ruthénois reprennent le chemin de l’entraînement jeudi 29 juin. Le début de la préparation sera l’occasion de tourner définitivement la page de l’épisode du match à Bordeaux, mais aussi d’apporter les premières réponses aux nombreuses interrogations qui escortent le Raf.

Quelles seront les conséquences de l’intersaison mouvementée ?

À peine quatre semaines après leur dernier match, l’heure de la rentrée a déjà sonné pour les Ruthénois. Les sang et or vont prendre part à leur séance de reprise, jeudi 29 juin à Vabre, traditionnellement faite de tests physiques. La transition d’une saison à l’autre a paru courte, d’autant plus que les conséquences de l’arrêt du match Bordeaux-Rodez ont fait attendre le verdict du précédent exercice.

Cet épisode marquant sera encore présent dans tous les esprits au moment de la reprise. La projection vers la saison à venir devrait permettre de passer à autre chose, même s’il se pourrait que certaines conséquences se fassent encore sentir dans les semaines à venir. Les premières répercussions ont concerné le mercato ruthénois, qui n'a pas commencé.

D’autres concernent Lucas Buadès, le joueur au centre des attentions. Victime de l’agression d’un supporter bordelais, ce qui avait provoqué l’arrêt de la rencontre, il a ensuite fait l’objet de nombreuses moqueries, voire pire, au sujet d’une prétendue exagération de sa blessure.

Le joueur a d’ailleurs porté plainte pour des menaces de mort reçues sur les réseaux sociaux. À un an de la fin de son contrat, sera-t-il tenté par un départ vers d’autres horizons pour tourner la page ? Quoi qu’il en soit, s’il reste en Ligue 2 la saison prochaine, il devra s’attendre aux chambrages des supporters adverses. Cela sera aussi certainement valable pour son club.

Y aura-t-il d’autres départs ?

En dehors des suites du match arrêté, l’intersaison du Raf a été marquée par plusieurs départs. Les prêtés Loris Mouyokolo, Marvin Senaya, Louis Torres, Martin Adeline, Sambou Soumano et Andy Pembélé sont retournés dans leurs anciens clubs. Thomas Secchi, le troisième gardien, est parti libre, et ce sera très probablement le cas d’Aymen Abdennour, même si son club n’a rien communiqué à son sujet.

De quoi réduire fortement l’effectif aveyronnais, qui pourrait perdre d’autres éléments. Réguliers cette saison, Bradley Danger et Serge-Philippe Raux-Yao sont susceptibles d’intéresser des formations plus ambitieuses. Auteurs d’une seconde partie de saison convaincante, certains de leurs partenaires comme Killian Corredor, Lorenzo Rajot ou encore Wilitty Younoussa pourraient aussi susciter des convoitises.

La migration pourrait par ailleurs tenter des joueurs frustrés par leur temps de jeu, tels que Joseph Mendes ou Park Jung-Bin. Et il faudra aussi régler le cas de Rémy Boissier, le capitaine, toujours en discussion pour prolonger son contrat, qui expire le 30 juin.

À quand les premières recrues ?

Pour la première fois depuis sa montée en Ligue 2, en 2019, le Raf reprend une saison sans avoir commencé à recruter. L’incertitude née de l’arrêt de Bordeaux-Rodez a certainement joué là-dessus.

Même si la clôture du marché des transferts intervient le 1er septembre, mieux vaut ne pas perdre trop de temps pour constituer son effectif. Les sang et or ont d’ailleurs le souvenir d’un recrutement tardif l’an dernier qui leur a coûté un mauvais début de saison. Ce qui n’est jamais l’idéal dans une course au maintien, surtout avec quatre descentes programmées.

Quel avenir pour les prêtés ?

Pas de nouveaux mais des retours. Prêtés lors de la seconde partie de saison en National, Gregory Coelho et Hatim Far vont retrouver le Raf après avoir gagné du temps de jeu. Le premier a accumulé 16 apparitions avec Borgo, tandis que le second a évolué à 12 reprises avec Paris XIII.

Suffisant pour prétendre à un rôle important dans la saison à venir ? À voir. Toujours est-il que le recrutement tardif peut leur donner la possibilité de s’illustrer durant la préparation.

Didier Santini va-t-il reconduire le même système de jeu ?

Arrivé en cours de saison dernière pour prendre la suite de Laurent Peyralde, Didier Santini n’a pas bousculé les habitudes et a majoritairement utilisé le 3-5-2. En sera-t-il de même lors de la saison à venir ? Fort de la réussite de l’opération maintien et en bénéficiant d’un effectif chamboulé, l’entraîneur a la possibilité de mettre sa patte.

À moins qu’il préfère reconduire le schéma qui a tant réussi au Raf ces dernières années. Toujours est-il que ce choix sera déterminant dans le recrutement sang et or.

Quel sera le gardien titulaire ?

L’identité du gardien numéro 1 était déjà l’une des incertitudes il y a un an au moment de la reprise. Cette fois, Lionel Mpasi semble partir avec une longueur d’avance. Parti dans la peau de la doublure de Sébastien Cibois lors de l’exercice précédent, il a rapidement retrouvé le statut de titulaire et s’est montré par la suite performant, réalisant probablement sa saison la plus aboutie depuis son arrivée en Aveyron, en 2016.

Nul doute qu’il a été question de hiérarchie lors des négociations de prolongation, qui ont abouti en début de semaine sur un nouveau bail, jusqu’en 2025. Mais Sébastien Cibois a aussi des arguments à faire valoir. Après des débuts décevants, l’ancien Brestois s’est illustré au cours de la campagne du Raf en Coupe de France, prouvant qu’il peut aussi être un recours crédible dans le but.