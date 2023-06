Cassagnes-Bégonhès. Jean-François Rousset en visite à la ferme

Le député Jean François Rousset accompagné de son suppléant Simon Worrou était en visite sur la commune. Ils ont été reçus en mairie par Michel Costes maire et une partie de son conseil municipal. L’occasion pour les élus locaux de faire le point sur les travaux engagés, les projets, mais aussi les contraintes rencontrées sur le terrain. Cette réunion s’est poursuivie aux jardins de la solidarité pour une visite encore plus sur le terrain car aux jardins la terre colle aux chaussures. Ils ont été accueillis par le bureau de l’association qui leur a présenté l’activité des jardins où toute la production est certifiée bio. Pour le député, plus aucunes lacunes sur les variétés de tomates, sur le calendrier lunaire ici respecté aux "cocarts". Ce sont tout de même près de 60 tonnes de légumes (prévisionnel 2023) commercialisées cette année. Rappelons qu’outre les paniers proposés, le jardin est ouvert à la vente au public tous les vendredis de 9 heures à 12 heures. Le député s’est entretenu avec des salariés, leur statut, s’est intéressé sur les avantages du statut d’apprentis, surpris par la volonté par exemple de Mamadou qui attend avec impatiente le résultat de son CAP. Pour Jean François Rousset l’apprentissage doit être valorisé car "nos apprentis d’aujourd’hui sont nos chefs d’entreprise de demain". Arrêt devant le prototype qui sera peut-être un jour breveté (car aux jardins si on n’a pas toujours d’eau mais on a des idées) le chasseur de doryphores. Mais un député en visite reçoit des doléances, et un éventuel changement de statut de l’association des jardins inquiète tous les bénévoles au niveau national, un dossier lui a été remis en espérant que sa voix territoriale soit entendue à l’assemblée car au bout du bout ce sont une vingtaine d’emplois et surtout une mise ou remise du pied à l’étrier pour certains.