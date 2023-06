Justice : le ministre Eric Dupond-Moretti à Rodez ce vendredi 30 juin ?

Selon nos informations, le garde des Sceaux est attendu à Rodez ce vendredi 30 juin 2023 midi.

Rien n’a encore été officialisé. Mais, selon nos informations, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti sera en visite en Aveyron ce vendredi 30 juin 2023. Et plus précisément à Rodez où il doit inaugurer, à Bourran, les nouveaux locaux du Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), chargé d’assurer le contrôle et le suivi des personnes placées sous main de justice en milieu ouvert ainsi qu’en milieu fermé.

Remise de Légion d'honneur

Le ministre, déjà venu à plusieurs reprises en Aveyron pour un débat sur la réforme de la justice en 2021 ou encore au soutien des candidats Renaissance aux législatives en 2022, devrait ensuite remettre la Légion d’honneur à Me François-Xavier Berger. L’avocat ruthénois, ancien bâtonnier, a reçu cette distinction en janvier dernier.

Les deux hommes ont déjà eu l’occasion de se croiser au palais de justice lors du procès concernant le meurtre de la postière de Flavin au début des années 2000. Toujours selon nos informations, cette séquence de remise officielle pourrait être privée.

Une autre question se pose : Éric Dupond-Moretti se rendra-t-il au palais de justice de Rodez, quelques jours après avoir reçu un accueil mouvementé à Lyon ? Les greffiers de l’Hexagone crient actuellement leur colère sur une réforme de leur grille indiciaire. Ils ont manifesté ce lundi sur les marches du tribunal de Rodez.