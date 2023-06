La Loubière. Le club de ping-pong évolue

Le club lioujacois a procédé à une assemblée générale extraordinaire, en complément de son assemblée générale ordinaire annuelle pour entériner la fusion absorption proposée par le club d’Entraygues afin de se repositionner près du lieu de travail et de résidence de l’essentiel de son effectif. Concomitamment le club entrayol entérinait également son absorption par celui de Lioujas afin de conclure démocratiquement les procédures réglementaires. Entraygues amène des joueurs de haut niveau qui lui avaient permis d’aligner deux équipes en championnats régionaux et des équipements en rapport avec leur effectif. Lioujas s’est ainsi doté d’une catégorie de joueurs d’élite qui entendent faire profiter les forces de relève de l’école de ping de Lioujas, déjà bien référencée, de leurs qualités techniques et pédagogiques, en appui des encadrants techniques locaux et en complément des interventions du technicien Rémi en cours formation BE GEPS. Pour la période transitoire de cette fusion, le bureau dirigeant reste en fonction, par un vote unanime, avant la mise en place d’un bureau élargi incluant des représentants issus du club d’Entraygues afin de garantir une fusion harmonieuse, conviviale et solidaire pour conditionner de hautes ambitions sportives, tant en compétitions individuelles que pour les équipes engagées en championnats départemental et régional. La croissance du Ping-pong Club Lioujacois est sur de bons rails et est parfaitement apte à accueillir tous les jeunes et adultes désireux de pratiquer, en version loisir ou compétition.