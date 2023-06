Pont-de-Salars. Les "coccinelles" fêtent l’arrivée de l’été à la crèche avec leurs parents

Les enfants et leur famille de la micro-crèche "La Coccinelle", à Pont-de-Salars, se sont retrouvés pour partager un moment de convivialité avant les vacances estivales.

Une belle fin de journée durant laquelle un diaporama de photos retraçant le quotidien des enfants depuis la rentrée de septembre a été projeté. Il était suivi d’un joli buffet préparé par le jour même par les enfants avec les professionnelles. Un agréable moment remplie d’échange et de bonne humeur au cours duquel les enfants s’en sont donné à cœur joie. Rappelons que la micro-crèche "La Coccinelle" est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30, afin de s’adapter au mieux aux besoins des familles, la structure accueille des enfants régulièrement ou occasionnellement. Pour tout renseignement n’hésitez pas à joindre la crèche au 05 65 42 30 46 ou par mail microcreche.pontdesalars@gmail.com. L’établissement est géré par Familles Rurales Aveyron Service et financée par la communauté de communes du Pays de Salars, la Caf et la MSA.