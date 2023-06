Onet-le-Château. Des équipes sur tous les fronts

Ce week-end, 4 équipes du club étaient représentées au niveau régional : 3 équipes jeunes au trophée caisse d’épargne et l’équipe fanion féminine en finale du championnat régional 2.

Les 15/18 ans filles ont ouvert le bal samedi à Balma, en ligue contre Escalquens, hélas, elles perdent au double décisif 15/13 au super tie-break. Elles reviennent fières car ce sont 3 jeunes qui s’entraînent depuis quelques années ensemble et elles ont créé un super noyau.

Dimanche, 3 équipes étaient à Toulouse pour continuer à représenter le club dont 2 jeunes à Balma en ligue et l’équipe 1 femme à Fontenilles. Les 8/10 ans filles remportent la première victoire du club contre Montauban : Maé remporte son point en simple et en double avec Sofia, donc victoire 2-1 en régional 1. Puis l’équipe 13/14 ans garçons, se retrouve, pour la deuxième fois consécutive (l’an passé en 11/12 ans) en finale en régional 1 contre Colommier. Ils remportent la finale 3-0 ! Alan et Pierre sont deux jeunes qui s’entraînent deux fois par semaine en collectif (en individuel et en entraînement physique) et sont actuellement les meilleurs 13 ans du département au niveau classement et ont de beaux projets sportifs en cours au niveau club ! Pour finir, l’équipe 1 féminine (équipe fanion) était en finale régionale 2. Après avoir fini première de poule et d’assurer la montée en régionale 1B, pour l’an prochain, elles enchaînent avec les phases finales régional 2, en affrontant un poids lourd, l’équipe de Fontenilles. Elles y sont allées avec beaucoup d’envie et ça a payé avec la victoire 3/2 au double décisif. Cette belle équipe mené par la capitaine et DE du club, Noémie Dardenne a pour objectif de remonter à un bon niveau régional avec l’aide de Lea Becamel (5/6), mais aussi avec les jeunes espoirs et piliers du club, Martine Celie et Marion Chassang.