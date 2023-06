Le maillot de bain se réinvente pour flatter tous les corps

(ETX Daily Up) - L'épreuve du maillot de bain constitue une source de stress pour de nombreuses femmes, et pour cause… Il était rare il y a encore quelques années de trouver des modèles couvrants, ou tout simplement pensés pour flatter toutes les morphologies. Les marques spécialisées, tout comme les géants du prêt-à-porter, ont entamé leur mue, pour permettre aux femmes, à toutes les femmes, de se sentir belles et bien dans leur peau sur leur transat.

Plus des deux tiers des Françaises (67%) déclarent ne pas se sentir à l'aise en maillot de bain sur une plage, ce qui constitue une source de stress et d'anxiété pour nombre d'entre elles, comme l'a révélé un récent sondage mené par l’Ifop à la demande de Flashs et du site Voyageavecnous.fr. Un phénomène qui n'est pas sans lien avec les injonctions qui entourent le body summer, ce fameux corps parfait que les femmes devraient soi-disant exhiber sur le sable chaud, et l'offre de maillots de bain qui en découlait il y a encore quelques années. Mais l'heure est au changement avec des marques qui tentent de répondre aux attentes de leurs clientes via des formes, coupes, et modèles plus divers et variés. Chose amplifiée par l'émergence de nouvelles marques fondées par des personnalités engagées, comme Kim Kardashian, qui ont ouvert la voie à plus d'inclusivité.

Sublimer tous les corps

Bandeau, triangle, ou balconnet ? Culotte, string, ou tanga ? Il y a quelques années, il n'y avait pas trente-six solutions pour parader en maillot de bain sur la plage. Une époque révolue, puisqu'il est aujourd'hui possible de choisir entre mille et un modèles, mieux adaptés à la diversité des corps des femmes. Les plus grandes marques de swimwear, comme Darjeeling, Triumph, ou Aubade, proposent des maillots ajustés aux poitrines les plus généreuses avec des triangles armaturés ou des corbeilles plus profondes, et des culottes et shortys taille (très) haute souvent inspirés du shapewear pour maintenir et sculpter sans renier sur le design.

Mais c'est Kim Kardashian, il faut le reconnaître, qui a ouvert la voie à davantage de diversité avec le lancement il y a à peine plus d'un an de sa première collection de maillots de bain Skims. Minimaliste, la large gamme de produits peut se targuer d'être vraiment inclusive, avec non seulement les traditionnels bikini et une-pièce, eux-mêmes déclinés en plusieurs versions, dont un modèle à manches longues, mais aussi des combinaisons, des shorts, des jupes, des T-shirts, et même de boléros de bain. Et on ne parle pas de beachwear, mais bel et bien de pièces destinées à nager, bronzer, ou chiller. Largement de quoi convenir au plus grand nombre.

Résultat, d'autres marques, émergentes ou bien installées, lui ont emboîté le pas, et les femmes peuvent aujourd'hui trouver des maillots de bain qui correspondent à leurs besoins, leurs morphologies, leurs goûts et leurs envies… Sans avoir - détail important - à rogner sur le style. Des géants comme Etam aux spécialistes comme Youswim en passant par Kaly Ora, les marques ont repensé certains de leurs modèles, intégré des matières extensibles, ou proposé des formes plus couvrantes pour permettre aux femmes de s'adonner à des activités aquatiques en toute sérénité - et sans complexe.

Penser pour (absolument) toutes les femmes

Longtemps oubliées, les femmes ayant subi une mastectomie peuvent elles aussi désormais accéder à des modèles adaptés à leurs besoins sans avoir à passer par des boutiques spécialisées. Des pièces désormais rendues accessibles au plus grand nombre grâce à des marques et enseignes grand public, comme Etam et Maison Finou, qui proposent des modèles confectionnés pour le post-opératoire, dotés de poches destinées à accueillir des prothèses. De quoi permettre à toutes de profiter d'un été placé sous le signe du confort, de la sérénité, et de la liberté.