Réseaux sociaux et départs en vacances : les gendarmes lancent un appel à la prudence (et il fait un carton !)

Alors que les vacances d'été approchent à grands pas, les gendarmes ont appelé les futurs chanceux qui partiront profiter de la saison estivale à la prudence. Et autant dire que cette mise en garde a fait son effet !

Les vacances scolaires approchent. C'est à compter du vendredi 7 juillet au soir que les écoliers pourront savourer ce repos estival, toujours très attendu. Et scruté de près par les gendarmes. Ceux de l'Hérault en ont d'ailleurs profité pour faire un appel à la prudence... qui a cartonné !

"Cher cambrioleur..."

Dans un post Facebook, la gendarmerie héraultaise raconte une histoire dans laquelle un internaute s'adresse à un cambrioleur. "Toi qui as accès à mon profil en public. Je t'informe que je pars en train ce soir pour le week-end à 300 km d'ici, avec toute ma petite famille : la maison est totalement libre", est-il écrit. Le récit rappelle toutes les informations diffusées par le vacancier sur ses réseaux, de l'adresse exacte de son domicile via son identité aux objets de valeur, comme les bijoux, les consoles des enfants ou bien la voiture.

Attention aux réseaux sociaux

Et aux gendarmes de rappeler, ainsi, la moralité de l'histoire : "protégez-vous ! Ne tentez pas les cambrioleurs, ne publiez pas vos dates de vacances sur les réseaux ! Ne faites pas rentrer le danger dans votre intimité", concluent-ils, en fin de message.

Pour appuyer leur propos, ils imitent un utilisateur de Facebook publier un statut indiquant qu'il part en vacances le soir même. Un post liké par "5 cambrioleurs".

Un post qui fait le buzz !

Et autant dire que cette petite histoire a fait mouche. En effet, en 24 heures, la publication des gendarmes de l'Hérault a été aimée plus de 60 000 fois, partagée à 50 000 reprises et a recueilli plus de 2 700 commentaires.