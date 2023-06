​​​​​​​Aveyron : le préfet alerte sur les risques de sécheresse, une partie du département a "une situation proche de l'Hérault"

À l'occasion d'un point presse, Charles Giusti, préfet de l'Aveyron dévoile certaines mesures avant que la période estivale ne dégrade les ressources en eau.

Se préparer au pire. C'est en quelque sorte ce que fait la préfecture de l'Aveyron, via son représentant Charles Giusti, à l'occasion d'un point presse organisé ce jeudi 29 juin. Car l'été 2022 et ses conditions climatiques particulières ont laissé des séquelles. Cette période critique, où le mercure n'a cessé de grimper et durant laquelle la pluie n'est pas tombée, fait qu'aujourd'hui, les services de l'Etat redoublent de vigilance avant l'été.

Alors cette année encore, la question de l'eau sera prépondérante. Toutefois avant d'entamer les mois critiques que sont juillet et août, le moral reste au beau fixe. "Mai et juin ont été pluvieux et orageux, ce qui rend la situation meilleure qu'espérée, alors que la période de recharge de novembre à mars était-elle moins bonne que la moyenne", retrace le préfet.

Voici aujourd'hui les territoires concernés par une vigilance ou des alertes. Repro CP

Mais pour autant, pas de quoi se relâcher, d'autant que les prévisions effectuées par Météo France prévoient un été chaud. "Il y a 50 % de chances que les températures soient supérieures à la moyenne des 30 dernières années", explique-t-il. Ainsi comme à l'accoutumée, tout un tas de leviers peuvent être déclenchés par l'Etat, Charles Giusti détaille ce processus. "Nous avons de relevés précis et réguliers sur le niveau des cours d'eau, leur débit ou encore l'état des sources et sur ces points, des seuils sont définis. C'est une fois qu'ils sont franchis que nous imaginons des mesures de vigilance ou d'alerte." Ceci, en concertation avec les acteurs concernés, qu'ils soient agriculteurs, pêcheurs, spécialistes ou représentants des collectivités.

Prévenir avant de guérir

De ce fait, un premier arrêté a été présenté ce jeudi 29 juin, il entrera en vigueur le samedi 1er juillet. Mais pour l'instant, rien de bien impactant pour les Aveyronnais. "Pas de restriction sur l'eau potable", martèle Charles Giusti. Quelques points sont par contre à noter pour les prélèvements en milieu. La partie amont du Dourdou de Camarès passe en alerte renforcée, tout comme l'Orb et l'aval du Dourdou de Camarès entre en vigilance.

Ce qui s'explique par des disparités sur le territoire. "L'extrême sud du département à un déficit de pluviométrie de 50 % par rapport au reste de l'Aveyron. La situation là-bas se rapproche de celle de l'Hérault, qui est plus critique", ajoute le préfet.

Un schéma qui doit être optimisé cet été. Le Carladez ayant connu des difficultés d'approvisionnement en eau l'année dernière, et le Sud-Aveyron ayant été en proie aux flammes, ce qui n'augure rien de bon pour la suite. Également, la préfecture doit s'assurer que les actions soient "coordonnées" avec les départements voisins. Ce qui évitera certaines situations incongrues, où par exemple la navigation en kayak était autorisée sur le Tarn en Lozère, en non quelques mètres en aval, en Aveyron.

Une situation qui risque d'évoluer, en espérant tout de même que l'eau continue de tomber, les arrêtés ne pouvant empêcher le niveau des rivières de baisser.