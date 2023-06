Decazeville : les élus valident l’emprunt en faveur de la Mission locale

Réuni ce mercredi, le Conseil municipal de Decazeville s’est penché, dans la conciliation, sur de nombreuses questions financières. À l’ordre du jour notamment, la mission locale d’Aveyron, et la participation financière aux syndicats puis à l’école privée Sainte-Foy.

Avant une pause estivale, le conseil municipal, réuni ce mercredi en fin d’après-midi, a voté à l’unanimité la garantie de la moitié de l’emprunt de 350 000 € destiné à la création de nouveaux locaux pour la Mission locale d’Aveyron à Decazeville.

"Les anciens locaux étaient trop petits et ne pouvaient accueillir tous les jeunes", explique Romain Smaha, président de la mission locale d’Aveyron et adjoint au maire en charge de la jeunesse. Selon l’élu, qui n’a pas pris part au vote pour éviter tout conflit d’intérêts, plus de 400 jeunes de 16 à 25 ans pourront être accueillis et accompagnés dans leurs parcours d’insertion professionnelle.

Le nouveau bâtiment de plus de 300 m2 sera construit sur le plateau supérieur. "C’était un des rares terrains disponibles dans un endroit central de la ville. Nous l’avons aussi choisi car il était bien desservi par les transports en commun, un paramètre important pour les jeunes qui n’ont pas encore le permis." L’inauguration est prévue pour début 2025

La participation financière aux syndicats votée

Toujours à l’unanimité, le conseil municipal a voté le montant de la participation financière de la mairie aux organisations syndicales pour l’année 2023.

La Confédération générale du travail (CGT) recevra 500 € et une aide de 200 € pour le chauffage, Force ouvrière (FO) 300 € et 200 € pour le chauffage et enfin la Confédération française démocratique du travail (CFDT) seulement 300 €, faute d’un justificatif des dépenses énergétiques.

Le vote de la participation

à l’école privée reporté

À la demande de l’élu de la minorité Pascal Mazet, le vote de la participation financière au fonctionnement des classes maternelles et élémentaires de l’école Sainte-Foy a été reporté au prochain conseil municipal, le temps d’étudier les modalités de la loi Blanquer pour une école de la confiance qui rend cette participation obligatoire pour les écoles sous contrat.

Un Conseil local de sécurité créé mercredi soir

À l’occasion du conseil municipal, les élus ont également voté à l’unanimité la création d’un Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD).

Un dispositif rendu obligatoire pour les villes de plus de 5 000 habitants par une loi du 25 mai 2021. Il réunira tous les acteurs locaux liés aux enjeux de sécurité au moins une fois par an.

Promue par la majorité, la vidéoprotection sera le premier fil rouge du dispositif.