Laguiole. Ecole de quilles : la relève est assurée

Mardi 27 juin, s’est tenu au stade de Laguiole le dernier entraînement de l’école de quilles.

A cette occasion, les enfants avaient convié famille et amis pour s’essayer à une partie avec eux avant de se retrouver autour d’un gouter. Le club a profité de cette occasion pour remercier les sponsors pour leur participation à l’achat d’un tee-shirt d’entraînement remis aux 19 jeunes de l’école de quilles, une des plus nombreuses du département cette année, ainsi qu’à la cinquantaine de licenciés jeunes et adultes du Sport Quilles Laguiole. Le club a également félicité tous ces jeunes quilleurs pour leurs performances avec un grand nombre de podiums sur la finale du secteur Nord Aveyron, ainsi que deux podiums départementaux. Elia Conquet, Lucas Beysserie et Paul Conquet, se sont qualifiés pour les championnats de France individuels à Montpellier le 29 juillet. Et ils seront tous les trois rejoints par Andréa Chantegrellet pour participer aux Championnats de France par équipe les 5 et 6 août au Trauc. La relève du club est là, on compte sur vous pour venir les encourager. En attendant, place aux finales jeunes et seniors, en espérant d’aussi beaux résultats.