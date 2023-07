Entraygues-sur-Truyère. Le café Le Centre à nouveau ouvert

Après deux ans de fermeture, le café "Le Centre" rouvre pile pour le solstice d’été.

C’est un enfant du pays, qui connaît le village depuis toujours, maîtrise "la limonade" et qui, après de nombreuses années d’expérience, démarre la saison estivale. La Terrasse du Centre, avec sa trentaine de places, son store et ses parapluies pare-soleil attendent le public. En salle, une vingtaine de convives peuvent se restaurer, le tout en musique continue : radio Meuh ! (cela ne s’invente pas dans le Nord Aveyron). Une formule simple et complète : petit "noir", petit "blanc", "rouge", eaux et limonades, bières pression d’abbaye, IPA de Saint-Geniez-d’Olt, apéritifs, cocktails maison, kir, thés et infusions bio. Et surtout pour accompagner l’apéro ou se restaurer simplement, les planches : charcuteries régionales, fromages locaux, truite fumée d’Aubrac, en assortiments, à la demande, individuelles ou en groupes, et en dessert les superbes glaces bio de la ferme de Dilhac.

Que revienne le temps où toutes les terrasses de la Place regorgeaient de monde pour apprécier le plaisir d’y déguster un petit verre en compagnie d’amis, et même parfois d’y refaire le monde…