Decazeville. Les brocantes reprennent ce samedi

La famille Fernandez sait bien organiser les brocantes, vide-greniers. Ils reviennent à Decazeville pour cet été.

Depuis une douzaine d’années, Fabienne et Michel Fernandez gèrent de nombreuses brocantes et vide-greniers un peu partout en Aveyron, sous l’appellation "Les trésors cachés". En partenariat avec la mairie de Decazeville, ils animent la zone du Centre, de début juillet à fin septembre.

Le premier rendez-vous de cet été 2023 est programmé ce samedi 1er juillet, de 7 heures à 17 heures.

Les stands seront installés depuis Point P jusqu’à Fontvergnes. Il en coûte 10 € par emplacement, qui comprend 5 mètres linéaires et un emplacement pour le véhicule. L’entrée est gratuite pour le public. Possibilité de se restaurer sur place.

"Le record pour Decazeville est de 150 stands, la moyenne se situe entre 60 et 80 stands. Il y a eu une césure à cause du Covid et un ralentissement de l’activité en 2022 suite à l’inflation et à la canicule. Les gens achètent moins et sont prêts à négocier même des tout petits prix", rapporte Fabienne Fernandez. Le retour des cartes postales

Les goûts et les modes des acheteurs évoluent. On constate que les objets de collection sont très recherchés depuis une paire d’années, notamment les bandes dessinées, les voitures miniatures, les bidons de lait ainsi que les bouteilles et bonbonnes en verre style Dame Jeanne. On ressent aussi une forte demande pour les cartes postales anciennes qui pendant de nombreuses années étaient tombées dans les oubliettes. Quelques acheteurs récupèrent par ailleurs les vieilles montres.

"Pas pour devenir riche"

"Hormis des pièces rares et recherchées par les chineurs, éventuellement un coup de cœur, il ne faut pas s’attendre à faire fortune sur les brocantes vide-greniers. À Decazeville, nous sommes davantage centrés sur ce que l’on appelle les puces, divers produits à petits prix, loin de la cour des miracles. Mais les vendeurs qui s’y tiennent et qui renouvellent leurs marchandises peuvent s’arrondir un peu leurs mois d’été", complète Michel Fernandez.

Dans tous les cas, voilà une occasion de flâner et, pourquoi pas, de dénicher l’objet de vos désirs.

Infos : 06 88 94 05 38.