Trémouilles. Les "Motards en colère" se détendent avec un rallye touristique

Il fait beau en ce samedi de mi-juin pour un rallye touristique à moto. En duo ou trio les adhérents ont souhaité participer à cette balade autour des lacs du Lévezou en toute tranquillité, sans compétition vitesse organisée par l’association aveyronnaise des Motards en Colère.

Partant du quillodrome avec une carte routière, des instructions et des consignes, un road-book comportant des énigmes, d’où une solide vigilance indispensable à avoir pour bien conduire et pour jouer les détectives en résolvant les questions comme "Salles-Curan : quel est le nom du peintre sculpteur ? Peyrebrune : quel est le prix du billet pour y monter ? Quel est le nom de la centrale électrique alimentée par le lacs ? Afin de gagner des récompenses : casque, gants, airbag, tee-shir, etc. Quant à la benjamine Léa âgée de 15ans, elle n’a pas boudé son plaisir de faire de la moto et de prendre part à cette animation ludique.