Flavin. Un bon moment de convivialité avant de partir en vacances

L’école Saint-Charles était en fête. Les enfants et leurs parents, les enseignantes et le personnel éducatif, étaient réunis pour le "pot" de fin d’année. Une bonne occasion de dire au revoir à Sabine Fabre qui a fait pendant 12 ans partie de l’école et qui prend maintenant de "très longues vacances". Cet au revoir était partagé avec les enseignantes qui vont être mutées dans d’autres écoles. Ces moments-là sont pleins d’émotion mais le flash mob exécuté par tous les élèves, en véritable exercice de la joie, a donné le sourire à toute l’assemblée. Tous les participants ont été invités à se retrouver ensuite à la fête de la musique qui avait lieu ce même soir sur la place de l’église, toute proche de l’école.