Espalion. Des élèves remettent 850 € aux pupilles des sapeurs-pompiers

Lundi dernier, des collégiens de 3e de l’Immaculée Conception ont remis un chèque de 850 € au capitaine Auguste représentant l’Œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers.

Dans le cadre de leurs études, ces élèves ont créé et fait fonctionner une mini-entreprise "Coton for ever" et ils ont vendu du coton démaquillant fait par la boutique "Au fil du 12" créée récemment à Saint-Côme-d’Olt. Quatre de ces élèves étant Jeunes Sapeurs Pompiers au CSP d’Espalion, ils ont décidé de verser la plupart de leurs bénéfices, soit 850 € à l’ODP qui compte en France 1 588 orphelins de sapeurs pompiers.

La remise du chèque s’est effectuée en présence de Pierre-Marie Puech directeur de l’Immaculée Conception, Sébastien Vincent professeur, Didier Trébosc, du Rotary club, parrain de l’opération qui a félicité ces élèves "unis et très volontaires", du lieutenant Serge Rieutort commandant le CSP du Nord-Aveyron, et du capitaine Auguste qui a remercié "ces jeunes qui s’investissent et réalisent un travail intéressant". Un bel exemple de sérieux et de solidarité.