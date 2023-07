Espalion. "Les Ateliers de l’enfance de l’art" au Vieux palais

Durant une dizaine de jours, les élèves de l’atelier "L’enfance de l’art" ont présenté aux Vieux Palais le travail réalisé durant l’année sous la houlette de leur professeur Christelle Puech.

Ces 22 artistes en herbe, enfants, ados et adultes, se retrouvent une fois par semaine, le mardi ou le mercredi durant deux heures où ils donnent libre cours à leur créativité sur des thèmes libres, mais plus particulièrement cette année la lumière et l’énergie. Leurs œuvres sont réalisées essentiellement à l’aquarelle, à l’huile, à l’acrylique et au fusain, avec une bonne dynamique de groupe.

L’exposition qui se termine aujourd’hui, permet d’apprécier la qualité du travail figuratif ou abstrait effectué, à travers des croquis, des portraits, des paysages, des oiseaux, des objets en terre, des collages.

Les élèves ont également effectué récemment une sortie au Fel où ils ont pu réaliser des croquis en extérieur, et à la poterie du Don. Des petits stages sont aussi prévus cet été. Pour les retardataires, l’exposition gratuite est ouverte encore aujourd’hui, de 10 heures à 13 heures, et de 15 heures à 18 heures.

Un groupe d’artistes lors du vernissage de l’exposition au Vieux Palais.