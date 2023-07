Rugby : Decazeville enregistre 21 recrues, Thomas Fernandez file à Rodez !

Mouvements, ambition, reprise, amicaux : tout savoir sur l’intersaison du Sporting club decazevillois en Fédérale 2.

Ils avaient le sourire, les entraîneurs decazevillois lors de l’assemblée générale du SCD, vendredi soir. En premier lieu, car cette réunion mettait un terme à une belle saison en Fédérale 2 mais surtout car ils pouvaient annoncer 21 noms de joueurs qui rejoindront les rangs de l’effectif seniors la saison prochaine !

Du lourd encore attendu

" Je suis content du recrutement, ne boudait pas Anthony Julian. Vu notre effectif, il fallait vraiment recruter. C’est compliqué mais on a réussi à trouver les bonnes personnes et de qualité que ce soit pour les deux formations. " Il semblerait cependant que le SCD n’ait pas encore bouclé ses arrivées comme le confirme le coach decazevillois. "D’ici début août, nous devrions annoncer l’arrivée de trois joueurs qui viendront renforcer l’effectif de l’équipe une." Du lourd dit-on, sans plus de précision.

Mouvements Arrivées Yoan Heuillet (pilier, Albi espoirs), Marvin Roques (pilier, Aurillac espoirs), Ugo Cornillon (pilier, juniors SCD), Gérald Egea (pilier, reprise), Sylvain Trayssac (talonneur, reprise), Marius Lacassagne (talonneur, Bagnac), Pierre-Louis Grasset (2ème ligne, reprise), Célian Rudelle (2ème ligne, reprise), Dorian Pradié (3ème ligne, reprise), Quentin Labarthe (3ème ligne, Bagnac), Antonin Bilhoto (3ème ligne, Viviez), Colas Tournié (3ème ligne, reprise), Maxime Monbroussous (demi de mêlée, reprise), Lucas Ratié (demi de mêlée, Bagnac), Théo Phalip (demi de mêlée, reprise), Loïc Murat (centre, Tournefeuille), Théo Baladier (centre, Maurs), Vincent Laumond (centre/ailier, reprise), Bryan Gilis (ailier, reprise), Axel Molénat (ailier, reprise), Matéo Lac (ailier, reprise). Départs Jérôme Accorsi (arrêt, manager général), Joël Landès (arrêt), David Fabre (arrêt, entraîneur de la réserve), Adrien et Théo Falgayrat (Rodez), Gaetan Gistau (Rodez), Thomas Fernandez (Rodez).

En attendant, afin de compenser les départs des frères Falgayrat, le trio de coaches decazevillois, Anthony Julian, Tim Bowker et désormais Étienne Rous qui arrive officiellement dans le staff, vont compter sur deux jeunes anciens espoirs d’Albi et d’Aurillac, Yoan Heuillet et Marvin Roques.

Si beaucoup de joueurs sont en phase de reprise dans cette liste des recrues decazevilloises, un nom ne passe pas inaperçu : Maxime Monbroussous. L’ancien chouchou de Camille-Guibert qui avait décidé de prendre du recul, il y a trois saisons et de laisser ses jambes de feu au repos, fait son retour mais pas forcément au poste d’arrière comme le confirme Julian. " Il revient pour jouer à la mêlée. "

Objectif top 4

Une situation qui n’est pas pour déplaire aux entraîneurs qui voient Thomas Fernandez quitter le club pour rejoindre, comme les Falgayrat et Gistau, Rodez (Féd. 3). Côté objectif, les coaches decazevillois ont été clairs. "Nous voulons jouer la qualification et terminer dans les quatre premiers." La reprise est, elle, annoncée pour le 31 juillet avec déjà quelques dates de matches amicaux. Le 27 août, le Sporting ira à Caussade puis le 2 septembre à Espalion, les bleu et blanc affronteront LSA pour le seul et unique derby de la saison car les Ségalis ont été reversés cette saison dans la poule de Millau, aux plus grands regrets des dirigeants decazevillois.