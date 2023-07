Saint-Christophe-Vallon. L’École du pin et de la grue finit l’année en beauté

L’École du Pin et de la Grue, association consacrée à la pratique du Qi Gong, a achevé son année par une rencontre festive et amicale dans le cadre magique du Prieuré du Sauvage, près de Balsac. Ce fut un franc succès car 33 adhérents s’étaient déplacés pour cette fête qui s’est déroulée "sous un soleil radieux dans un espace naturel ombragé permettant une longue pratique sans avoir à souffrir de la chaleur", comme l’a indiqué le président Dominique Espinasse. La matinée fut consacrée à une sorte de révision générale du programme annuel, assortie de quelques nouveautés, soit presque trois heures de pratique agrémentées d’une petite pause café-gâteaux. Côté gastronomie, ce n’était pas terminé, puisque le pique-nique pris en commun a ensuite permis d’apprécier la saveur délicate des nombreuses gourmandises préparées par chaque participant. En début d’après-midi, celles et ceux qui le souhaitaient ont eu droit à une visite commentée du prieuré suivie d’une pratique de G i Gong dans ce cadre hors normes.

