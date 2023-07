Decazeville. Les visites de la semaine

Mardi 4 juillet : découvrez l’univers de la mine, du thermalisme ainsi que l’art contemporain "La Triangulaire de Cransac". Rendez-vous à 15 h 30, bureau office de tourisme de Cransac.

Mercredi 5 juillet : "On y va en bus". Visite du Laboratoire Nutergia, spécialisé dans la recherche et le développement de compléments alimentaires. Il vous ouvre ses portes pour une découverte de son site de production de Causse-et-Diège à travers son histoire, son expertise technique et sa démarche environnementale. Puis, visite de l’atelier Artisagna, marque de créations pétillantes en couture. Vous découvrirez un savoir-faire artisanal 100 % fait main avec des matières de qualité, des créations zéro déchet (sacs à dos personnalisables, coffrets de naissance, petits accessoires…). Rendez-vous à 13 h 15, place Jean-Jaurès à Cransac ; 13 h 25, gare routière à Decazeville.

Jeudi 6 juillet : visite du patrimoine minier et industriel de Decazeville. Rendez-vous à 15 heures, bureau office de tourisme de Decazeville.

Vendredi 7 juillet : visite du chemin de croix de Gustave Moreau en l’église Notre-Dame-de-Decazeville. Rendez-vous à 15 heures, bureau office de tourisme de Decazeville.

Informations, tarifs et réservations auprès de l’office de tourisme communautaire : 05 65 63 06 80 ou 05 65 43 18 36.