Argences en Aubrac. Sortie de printemps des Gentianes et Mieux Vivre en Viadène

Après la dégustation de fraises et mini-tombola à Vitrac-en-Viadène le 31 mai dernier, de nombreux adhérents des Gentianes en Aubrac et de Mieux Vivre en Viadène se sont déplacés à Ambert, célèbre pour son fromage, mais pas que !

Quand deux associations unissent leurs forces, il en ressort une énergie nouvelle.

Cette énergie a rencontré celles du musée Musenergie, prix du Patrimoine. De l’énergie humaine, animale, de l’eau au génie mécanique, on y retrouve les premières machines agricoles, puis artisanales et enfin industrielles, remarquablement commentées par des guides bénévoles et passionnés.

Le groupe a découvert qu’Ambert, ville du Parc naturel régional du Livradois-Forez, est aussi la capitale de la fabrication de chapelet et surtout de la "Tresse", à usage industriel, du lacet de chaussures aux câbles sous-marins !

Plus bucolique, le matin était consacré à la visite du "Jardin pour la Terre" à Arlanc, planté de plus de 2000 variétés de plantes sur un planisphère de 6 hectares. Chacun observe, déguste, questionne et compare modestement avec son propre jardin…

Journée conviviale et chaleureuse, partage à la pose du matin, de la fouace de Janine, accompagnée du café de Reine, déjeuner au restaurant "La Chaumière" où surprise, les amis Bernard et Maryse Clermont, de Durbec, Lyonnais pour l’hiver, les ont rejoints, et retour en Aubrac.

Une pause des clubs pour affronter les festivités locales de l’été, qui s’il n’est pas trop orageux devrait être cependant chaud, et tous se retrouveront dès le 15 septembre autour d’un repas.

Pas d’autre prétention que de partager et de découvrir ce que l’on croit connaître, son pays et surtout l’amitié en adhérant à ces deux clubs !