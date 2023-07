Estaing. Sortie sur l’Aubrac pour les randonneurs

Le club des Caminaïres de l’Olt al Dourdou avait programmé une sortie à la journée le vendredi 16 juin. Au programme : randonnées et repas au buron. C’est une belle journée d’évasion qui attendait les 23 marcheurs rassemblés au point de départ à Moncan. Bien équipés et plein d’entrain, les randonneurs s’élançaient sur le parcours pour monter à la ferme des Vergnes avant de rejoindre le buron de la Truque. Ces quelques kilomètres parcourus avaient mis en appétit tout le monde. Bien installés dans le buron, les participants faisaient honneur au repas préparé par les maîtres des lieux et dont l’aligot fut très apprécié. Après ce bon repas, c’était le moment de repartir. Le chemin du retour s’effectuait par la Croix des Vergnes, puis le contournement du Suc (1 350 m) pour retrouver la route de Moncan au niveau du Bernié. Les pluies des jours précédents avaient gorgé d’eau certaines portions du chemin du retour. Tout le monde est arrivé à bon port pour partager un moment de convivialité avant de se quitter. Temps idéal et paysages de l’Aubrac toujours aussi magnifiques ont permis à tous les marcheurs de passer une excellente journée alliant sport, évasion et gastronomie.