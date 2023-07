Espalion. "Wahou !" au Rex dès mercredi

Parmi les nouveaux films de cette semaine au Rex "Wahou", une comédie de Bruno Podalydès (durée 1 h 27), avec Karin Viard, Bruno Podalydès, Sabine Azéma…

"Catherine et Oracio sont conseillers immobiliers et enchaînent les visites de deux biens : une grande maison bourgeoise "piscinable, vue RER", et un petit appartement moderne situé en plein triangle d’or de Bougival. Malgré des visites agitées, ils ne perdent pas de vue leur objectif : provoquer le coup de cœur chez les potentiels acheteurs, le vrai, l’unique qui leur fera oublier tous les défauts. Celui qui leur fera dire "Wahou !".

Mercredi à 18 h 50, dimanche à 16 h 30, et lundi à 20 h 50.