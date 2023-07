CARTE. Attention aux averses prenant localement un caractère orageux, 36 départements en vigilance jaune

Le temps se dégrade ce mardi 4 juillet. Après les belles éclaircies de ce lundi 3 juillet, voici venu le temps des averses dans le nord-ouest. De même, bien plus au sud, un risque d'orage est à craindre sur les Pyrénées, débordant localement dans la plaine du Roussillon. 36 départements sont ainsi placés en vigilance jaune orages dont quatre en Occitanie.

Après les éclaircies de ce lundi 3 juillet; la tendance est à la dégradation ce mardi 4 juillet, avec une nouvelle perturbation qui gagnera la Bretagne et les pays de Loire ce matin. 36 départements sont placés en vigilance jaune orages.

Les 36 départements en vigilance jaune orage ce mardi 4 juillet. Capture d'écran - Météo France

Orages localement assez forts et rafales de vent

Ces petites pluies fines progresseront vers l'est et s'étendront à la Normandie, l'Ile de France, le Centre, la Bourgogne, Les Hauts de France et le Grand-Est l'après-midi, le soir et en première partie de nuit suivante avec des averses plus intenses et des orages localement assez forts accompagnés de rafales de vent alors que les régions plus au nord de la pointe bretonne à la frontière belge retrouveront un temps calme avec même des éclaircies.

Les prévisions dans l'après-midi de ce mardi. Capture d'écran - Météo France

Les prévisions en soirée de ce mardi. Capture d'écran - Météo France

Quatre départements en vigilance jaune orages en Occitanie

De la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie, les nuages domineront souvent en matinée, sauf près du golfe du Lion où les rayons du soleil parviendront à s'imposer.

Dans l'après-midi, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Le temps deviendra orageux sur la chaîne pyrénéenne entre l'Ariège et les Pyrénées-Orientales avec des pluies parfois intenses qui pourront déborder sur la plaine du Roussillon.

Les prévisions en Occitanie dans l'après-midi de ce mardi. Capture d'écran - Météo France

Les départements de l'Occitanie : Ariège, Haute-Garonne, Pyrénées-Orientales et Ariège sont donc placés en vigilance jaune pour les orages. Cette vigilance sera activée :

- Dans l'Aude de 16 h à 20 heures

- En Ariège, à partir de 14 heures

- En Haute-Garonne, à partir de 14 heures

- Dans les Pyrénées-Orientales de 13 h à 20 heures.

Les prévisions en Occitanie dans la soirée de ce mardi. Capture d'écran - Météo France

Dans la région PACA et la Corse, ce mardi 4 juillet s'annonce ensoleillé et chaud, avec un vent qui faiblit. Au petit matin, on attend entre 8 et 14 degrés sur la moitié nord, 13 à 18 degrés dans le sud, jusqu'à 18 à 22 en bord de Méditerranée.

Quel temps mercredi 5 juillet ?

Mercredi 5 juillet, le temps restera instable sur la majorité du pays avec des averses. Le sud-est sera épargné par les précipitations. Les températures seront inférieures de 1 à 2° en dessous des normales saisonnières.