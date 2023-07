Émeutes après la mort de Nahel : vers une prolongation des soldes d'été pour soulager les commerces vandalisés ?

Les soldes pourraient durer une semaine de plus, alors que de nombreux commerces ont été impactés par les violences urbaines ces dernières nuits.

Plusieurs villes de France sont secouées par des violences urbaines depuis la mort de Nahel, un jeune de 17 ans tué par un policier pour un refus d'obtempérer à Nanterre (Hauts-de-Seine). De nombreux commerces ont été la cible de vandalisme et de pillages au cours des dernières nuits.

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a annoncé que les professionnels impactés pourront profiter de reports de charges sociales et fiscales s'ils le demandent. Aussi, ils doivent au plus vite effectuer une déclaration de sinistre ou de perte d'exploitation auprès des assureurs. Ces derniers, selon Bruno Le Maire, s'engagent "à faire parvenir les indemnisations le plus rapidement possible" et à "réduire au maximum le montant des franchises sur les indemnisations".

Le ministre de l'Economie a demandé aux banques de "faire preuve de la plus grande compréhension" vis-à-vis des échéances bancaires.

Une semaine de soldes supplémentaire ?

Ces dégradations et pillages massifs interviennent les premiers jours des soldes d'été 2023, une période plus qu'attendue par les commerces. Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, a évoqué la possibilité de modifier les dates officielles.

Les soldes d'été ont commencé mercredi 28 juin et doivent normalement durer jusqu'à mardi 25 juillet 2023 inclus. Des discussions sont en cours pour étudier la possibilité de prolonger d'une semaine supplémentaire la date de fin des soldes, en solidarité envers les commerces impactés par les violences urbaines.