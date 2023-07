Emeutes : "J'ai mal au coeur", "je suis fatiguée", l'appel au calme émouvant de la grand-mère de Nahel

Alors que le dispositif en place depuis la nuit de vendredi à samedi est maintenu pour cette nuit de dimanche à lundi, c'est du côté de la famille de Nahel que sont venus les mots d'apaisement les plus forts.

Il y a peut-être une voix qui leur dit d'arrêter leurs violences que les émeutiers auteurs d'incendies, de dégradations, d'attaques, d'agressions voire de tentatives d'assassinat que ces derniers écouteront plus que tout autre personne, a fortiori élue : celle de la grand-mère de Nahel, le jeune homme de 17 ans tué au matin du mardi 27 juin à Nanterre par un policier lors d'un contrôle routier.

"Arrêtez, leur a-t-elle dit dans un message diffusé sur BFMTV, qu'ils ne cassent pas les vitrines, qu'ils ne cassent pas les écoles, pas les bus. Arrêtez, c'est des mamans qui prennent les bus, c'est des mamans qui marchent dehors."

La grand-mère de Nahel a ensuite du mal a retenir ses larmes : "J'en peux plus, ça y est je suis fatiguée, j'en peux plus", devant la mort de son petit-fils qui revient chaque soir depuis 6 jours dans tous les médias.

Effarée devant le déferlement de violences urbaines et d'émeutes qui ont enflammé les banlieues partout en France, la grand-mère de Nahel que "les policiers, heureusement qu'ils sont là". Mais "j'en veux aux deux policiers, parce qu'ils étaient deux, qui ont donné deux coups de crosse à la tête de mon petit-fils, et à celui qui a tiré directement dans le coeur, il pouvait lui tirer dans la jambe, dans le bras (...) Il m'a pris mon petit-fils. Cet homme doit payer, comme tout le monde. Ceux qui sont en train de casser, qui tapent les policiers seront punis aussi. J'ai confiance en la justice."

\ud83d\udcac "Arrêtez ! Qu'ils restent tranquilles ces jeunes-là !"



La grand-mère de Nahel lance un appel au calme sur @BFMTV après les émeutes pic.twitter.com/yPumDni8hK — BFMTV (@BFMTV) July 2, 2023

Une longue explication de texte loin des affrontements partisans entendus dans le monde politique. Le maire de Nanterre Patrick Jarry a demandé de relayer l'appel au calme de la grand-mère de Nahel.

45 000 forces de l'ordre toujours en place ce dimanche soir

Ce message d'appel au calme et à l'arrêt des émeutes sera-t-il cependant suffisant pour éviter une nouvelle nuit de violence ? Pas pour le ministère de l'Intérieur, qui maintient 45 000 policiers et gendarmes mobilisés pour cette nuit du dimanche 2 au lundi 3 juillet.

#ViolencesUrbaines | Ce soir pour la 3ème nuit consécutive, 45 000 policiers et gendarmes sont engagés, partout en France, pour assurer durablement le retour de l’ordre public.



La mobilisation des forces de sécurité intérieure se poursuit. Elle ne faiblit pas. pic.twitter.com/uq7wNs2mHx — Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer (@Interieur_Gouv) July 2, 2023

Dans la nuit de samedi à dimanche, si le bilan de ces émeutes était en recul par rapport à la veille et surtout l'avant-veille (719 interpellation, 577 véhicules et 74 bâtiments incendiés, et 871 incendies sur la voie publique), la nature des faits commis par les émeutiers semblent devenir plus radicaux, comme le montre l'attaque du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses, ou encore des policiers pris pour cible par arme à feu à Paris et Nîmes. A Nîmes, le policier n'a dû son salut qu'à son gilet pare-balle.

Dans plusieurs villes de France, pour résumer, les bus, tramways et certaines lignes de métro seront à nouveau totalement ou partiellement suspendus à 21 heures (Paris et région parisienne, Bordeaux, Nantes, Saint-Nazaire...), 20 heures (Lyon, Toulouse...), voir 18 heures à Marseille ou Grenoble, et même 17 heures à Saint-Etienne où un couvre-feu sera par ailleurs décrété pour la nuit.

Selon TF1 Info, plusieurs villes ont aussi décrété ces couvre-feu pour la nuit (en général de 22 heures à 4, 5 ou 6 heures), pour toute la population (en région parisienne notamment, et dans le Nord à Marcq-en-Bareuil, Tourcoing...) ou seulement pour les mineurs et les enfants non accompagnés (Roubaix, Wattrelos, Châteauroux, Darnétal en Seine-Maritime...etc).