Mort de Nahel : voiture bélier, blessures, enfants, ce que l'on sait de l'attaque menée contre le domicile d'un maire

Durant la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet 2023, le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) a été attaqué dans le cadre des violences qui touchent la France depuis la mort de Nahel. Ce que l'on sait.

Les émeutes qui touchent la France depuis la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre, n'ont pas épargné la commune de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). Le domicile du maire Vincent Jeanbrun a été attaqué en pleine nuit, dimanche 2 juillet 2023. Le procureur de la République de Créteil, Stéphane Hardouin, s'est exprimé devant le pavillon touché, dans la matinée.

"Lancé pour brûler le pavillon"

Le magistrat a évoqué les résultats des premières constatations, qui "laissent présumer que le véhicule a été lancé pour brûler le pavillon, compte tenu de l'obstacle qui a interrompu sa course. La police scientifique procède depuis aux constatations et je précise qu'un accélérant a été découvert dans une bouteille de coca".

Selon les déclarations du procureur, c'est donc un "véhicule enflammé" qui, à 1 heure 30, a "pénétré dans l'enceinte du pavillon du maire de L'Haÿ-les-Roses. Manifestement, ce véhicule a été stoppé avant d'atteindre la véranda de la maison". L'obstacle évoqué plus haut est, semble-t-il, "un muret, de sorte que seul, heureusement, le portail d'entrée a été touché ainsi que le véhicule de la famille".

L'Haÿ-les-Roses: "Le véhicule a été lancé pour brûler le pavillon" affirme le procureur pic.twitter.com/mNirq2pEDr — BFMTV (@BFMTV) July 2, 2023

La femme du maire hospitalisée

À l’intérieur du domicile se trouvaient la femme du maire, et les deux enfants du couple. "Entendant du bruit et voyant les flammes, l'épouse et ses deux enfants ont pris la fuite par le jardin arrière", a poursuivi Stéphane Hardouin, indiquant que ces derniers sont âgés de 5 et 7 ans. "Dans sa course, madame s'est blessée au tibia. C'est une blessure assez sérieuse semble-t-il puisqu'il serait cassé". Le procureur a déclaré avoir "aussitôt saisi le service départemental de la police judiciaire du Val-de-Marne".

Tentative d'assassinat

Pour le magistrat, aucun doute : "ces faits sont à relier aux dégradations commises sur la mairie de L'Haÿ-les-Roses ces dernières nuits. En tout état de cause, compte tenu de la gravité extrême de ces faits, la qualification de tentative d'assassinat a été choisie par le parquet, et tout sera mis en oeuvre pour confondre les auteurs et les traduire devant la justice".

\ud83d\udde3\ufe0f "Tout sera mis en oeuvre pour confondre les auteurs et les traduire devant la justice."



Le procureur de Créteil prend la parole sur l'attaque du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses. #emeutes pic.twitter.com/fSvR2IF9Si — franceinfo (@franceinfo) July 2, 2023

En fin de matinée, Gérald Darmanin a apporté son "soutien à Vincent Jeanbrun et à sa famille, victime d'une lâche et terrible agression. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte et d'importants moyens de la police judiciaire sont mobilisés".