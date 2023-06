Les soldes d'été commencent bientôt : comment éviter de se faire piéger par les "fausses bonnes affaires" ?

Les soldes démarrent dans moins d'une semaine dans la majeure partie des départements.

Dans la quasi-totalité des départements, les soldes d'été vont commencer mercredi 28 juin 2023, à partir de 8 heures, et vont durer quatre semaines jusqu'au 25 juillet inclus. Des dates fixes comme exigé par l'arrêté en date du 27 mai 2019, mais le début des soldes d'été fait exception en Corse et dans les départements d'outre-mer :

Corse (2A et 2B) : du 12 juillet au 8 août

Guadeloupe (971) : du 30 septembre au 28 octobre

Martinique (972) : du 5 octobre au 1er novembre

Réunion (974) : du 2 septembre au 29 septembre

Saint-Pierre-et-Miquelon (975) : du 19 juillet au 15 août

Saint-Bartélémy (977) : du 14 octobre au 10 novembre

Saint-Martin (978) : du 14 octobre au 10 novembre

Depuis une modification de l'arrêté le 21 avril 2023, les Alpes-Maritimes sont à présent alignées sur les mêmes dates que les autres départements métropolitains.

Ce que les commerçants n'ont pas le droit de faire

La période de soldes est très règlementée pour les commerçants afin de ne pas maquiller de "fausses bonnes affaires" en magasin. Il est par exemple obligatoire d'indiquer clairement les rabais proposés par rapport au prix de référence réel : ne pas pratiquer les réductions de prix affichés peut être incriminé de publicité mensongère.

Il est interdit d'augmenter le prix d'un produit avant le début des soldes pour faire croire ensuite à une offre promotionnelle. Le commerçant doit pouvoir justifier des prix de référence des produits soldés : soit le prix le plus bas effectivement pratiqué avant le début de la promotion, soit le prix conseillé par le fournisseur ou la tête de réseau.

Comme le rappelle l'association de consommateurs UFC-Que choisir, les produits soldés doivent être proposés à la vente depuis au moins un mois. Le commerçant n'a pas le droit d'acheter des produits pour les vendre exclusivement pendant la période des soldes, ni de réapprovisionner son stock durant cette période.

La spécificité des soldes par rapport aux autres opérations de promotion "Tout au long de l’année, vous pouvez constater de nombreuses opérations commerciales sous diverses appellations (promotions, ventes flashs, déstockages, liquidations, ventes privées…) entraînant des réductions de prix. Les soldes sont les seules périodes durant lesquelles le commerçant a le droit de vendre son stock à perte. Et durant cette période, il ne peut reconstituer son stock".

Les arnaques les plus courantes

UFC-Que Choisir cible les deux stratagèmes les plus répandus qui peuvent être utilisés par des commerçants mahonnêtes durant les soldes :

Le plus courant tient au prix de référence. En effet, certains commerçants n’hésitent pas à gonfler ce prix pour laisser croire à une réduction qui n’existe pas, ou qui est moins importante qu’affichée.

Autre arnaque, la vente de produits de moindre qualité spécialement confectionnés pour la période des soldes. Si elle est moins répandue, elle est aussi plus difficile à déjouer, même après repérage.

Les pièges à éviter lors des achats en ligne

La période des soldes et l'ensemble de ses règlementations s'appliquent aussi au moment de faire des achats en ligne. "Sur Internet, pour savoir si vous faites une bonne affaire, le plus simple est de comparer les prix sur différents sites. En effet, certains afficheront des réductions spectaculaires (jusqu’à - 90 %) tout en étant au même tarif que la concurrence, voire plus cher", prévient UFC-Que Choisir.

Il faut également faire très attention aux éventuels frais accessoires, qui peuvent être dissimulés et qui peuvent vite faire grimper le prix final : frais de préparation de colis, frais de livraison, frais de dossier... "En effet, sur Internet, un produit peut apparaître comme le plus intéressant en rapport qualité-prix alors que les frais accessoires font démesurément monter la note".