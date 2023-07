La Loubière. Fin de saison pour Gym and Co

Avant d’aborder la trêve estivale, les adhérents du club Gym and Co ont partagé une soirée conviviale et musicale à la salle d’animation des Épis à Lioujas. Tout au long de l’année écoulée, ces sportifs ont pu profiter d’un panel d’activités variées et adaptées pour tous les âges. Les éducateurs sportifs ont concocté des programmes répondant aux motivations et envies de chacun des 145 adhérents afin de favoriser le maintien en forme et en bonne santé. La saison 2023-2024 reprendra avec la semaine "portes ouvertes" du 11 au 16 septembre à la Maison des associations. Cette semaine est ouverte à tous et gratuite pour une découverte de toutes les activités. Les inscriptions se feront samedi 16 septembre en matinée. Un flyer sera distribué début septembre dans les boîtes à lettres.

Pour des renseignements complémentaires, contacter Max au 06 86 59 79 79, Aline au 06 80 58 95 54 ou par mail

gymandco@gmail.com.