Mur-de-Barrez. Football : une fresque pour le Club-house

À l’occasion des 20 ans du club, le Carladez Goul Sportif a fait réaliser une superbe fresque pour décorer le Club-house. Grâce à la participation de la caisse locale du Crédit Agricole de Mur-de-Barrez et des communes de Brommat, Mur-de-Barrez et Taussac, ce projet a pu se concrétiser. La fresque a été découverte le jour de la fête des 20 ans du club en présence de MM. Quintard, vice-président de la caisse régionale, Lucien Guimonteil président de la caisse locale, Xavier Fournal directeur de l’agence, Didier Cayla maire de Brommat, Pierre Ignace maire de Mur-de-Barrez, Daniel Fontange, adjoint au maire de Taussac et des dirigeants et joueurs du club.