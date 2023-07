Baraqueville. La gendarmerie expliquée aux scolaires

C’est un module pédagogique intelligent et original que les gendarmes de la brigade de Baraqueville assistés de leurs camarades du PSIG (Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie) et du peloton motorisé ont eu ce vendredi 30 juin, en invitant les solaires des écoles Georges-Brassens de Baraqueville et de l’école primaire publique de Lax à découvrir les différents aspects de leur profession. Partagés en quatre ateliers découverte, les élèves se sont particulièrement intéressés aux véhicules et aux sirènes afférentes, puis au matériel utilisé (armes diverses, éthylotests, équipements de protection et de sécurité) avant de découvrir l’atelier de police technique et scientifique avec une mise en scène d’un assassinat factice et une recherche d’empreintes digitales et pour conclure cette rencontre un résumé de l’histoire de la profession, la découverte des archives et des locaux. Une heureuse initiative qui aura eu le mérite d’intéresser les jeunes écoliers et de démystifier les a priori sur cette profession nécessaire au bien public.