Luc-la-Primaube. Pétanque : 87 triplettes engagées au concours du comité des fêtes

La Pétanque primauboise, présidée par Gilles Enjalbert et Jean-Louis Costes a organisé dans le cadre des festivités de La Primaube un concours en triplettes au boulodrome de la Vallée. Une soirée présidée par la convivialité qui a fait l’unanimité auprès des 261 rois du cochonnet. Dans le concours principal, en demi-finale, l’équipe Belledent a battu Durieu-Lagarrigue-Delclos 13 à 4 et l’équipe Théry s’est imposée 13 à 11 face à Durand-Durand-Ploncard. En finale, c’est la triplette Théry-Valette-Delagnes qui l’a emportée 13 à 12 face à Belledent-Dominge-Landès. Dans le concours complémentaire, en demi-finale, l’équipe Crozat a battu Alauzet-Austruy-Garnier 13 à 8 et l’équipe Flottes a battu Deltour-Méjanes-Teissèdre 13 à 12. En finale, la triplette Crozat-Crozat-Crozat l’a emportée 13 à 7 face à Flottes-Bouteille-Vaysse.